Vitesse verdient fors: Million Manhoef kiest voor buitenlands avontuur

Million Manhoef maakt de overstap naar Stoke City, verzekert ESPN. De 22-jarige rechtsbuiten van Vitesse zag eerder op de woensdag een eventuele transfer naar PSV in rook opgaan, maar gaat nu alsnog een stap hogerop maken. Met de transfer is circa vier miljoen euro gemoeid. Het eveneens geïnteresseerde Palermo vist achter het net.

De Arnhemmers stonden al open voor een vertrek van Manhoef, maar dan moest de transfersom wel in de buurt van vier miljoen euro liggen. Edward Sturing en td Benjamin Schmedes wilden de linkspoot lange tijd niet laten gaan, maar door de financiële situatie van de club móét Vitesse geld in het laatje krijgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Lex Lammers, clubwatcher bij de Gelderlander, meldt dat de club ‘nog zeker’ vijf miljoen euro nodig heeft om dit seizoen überhaupt af te kunnen maken. Een vertrek van Manhoef biedt daarom uitkomst.

Het vertrek van de jeugdexponent is sportief wel een flinke aderlating, daar hij samen met Marco van Ginkel met vier competitiedoelpunten gedeeld clubtopscorer is en Vitesse alle zeilen moet bijzetten om degradatie te voorkomen.

Palermo is onderdeel van de City Group en staat momenteel op de vijfde plaats in de Serie B, het tweede niveau van Italië. Stoke City komt uit in de Championship – het tweede niveau van Engeland – en bezet daar de negentiende plaats. The Potters strijden dus om lijfsbehoud.

Uiteindelijk greep Palermo dus mis en zal Manhoef per direct de oversteek maken naar Engeland.

PSV

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Manhoef werd zoals gezegd eerder op de woensdag nog in verband gebracht met een transfer naar PSV. De linkspoot was in beeld gekomen omdat de Eindhovenaren te maken hebben met een blessure van Noa Lang in de selectie én omdat Yorbe Vertessen op de drempel van een overstap naar FC Union Berlin staat. Nog geen twee uur later belde de club Manhoef echter alweer af. PSV schakelde vervolgens door naar andere opties.