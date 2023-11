Krabbendam ziet versterking: ‘Hij maakte ook indruk op mensen binnen Feyenoord’

Donderdag, 2 november 2023 om 10:57 • Wessel Antes • Laatste update: 11:15

Als het aan Martijn Krabbendam ligt, speelt Million Manhoef op korte termijn in De Kuip. Dat zegt de journalist van het Voetbal International te gast in de Derde Helft Podcast. Krabbendam is onder de indruk van de 21-jarige Manhoef, die bij Vitesse de absolute smaakmaker is. Afgelopen zomer werd de jeugdinternational al gelinkt aan een overstap naar AZ.

Manhoef ligt in Arnhem nog tot medio 2025 vast en is volgens Transfermarkt zo’n 3,5 miljoen euro waard. Omdat Vitesse zich financieel gezien in zwaar weer begeeft, kan de pijlsnelle Manhoef extra interessant zijn. De huidige nummer vijftien van de Eredivisie moet mogelijk verkopen om het tekort in de begroting te verkleinen.

De in Beemster geboren vleugelspits komt ter sprake wanneer de tobbende club uit Arnhem wordt besproken. Manhoef kan Krabbendam wel bekoren. “Goede speler”, zo oordeelt de journalist, die meer lijkt te weten. “Manhoef maakte indruk bij Feyenoord en ook op mensen binnen Feyenoord. Ze zeiden meteen: ‘Dat is een goede speler.’” Feyenoord won op 21 oktober tamelijk eenvoudig van Vitesse (4-0), maar Manhoef liet bij vlagen zien wat hij in huis heeft.

Of Feyenoord zich daadwerkelijk gaat melden voor Manhoef is de vraag, maar de Rotterdamse landskampioen lijkt de linkspoot in ieder geval op de radar te hebben. Krabbendam zelf had het wel geweten. “Ik zou zo'n speler wel halen. Fit, snel en het is zeker geen aankoop van het oude Feyenoord.”

Met zijn laatste opmerking hint Krabbendam naar het tijdperk met Martin van Geel als technisch directeur. De Brabander haalde voornamelijk (dure) Eredivisie-spelers naar Feyenoord toe, waarna hem bord-op-schoot-scouting verweten werd. Krabbendam vindt Manhoef blijkbaar van een hoger niveau dan spelers die in het verleden bij andere Eredivsie-clubs werden opgepikt.

De multifunctionele Manhoef, die vrijwel op iedere positie kan spelen, speelt sinds vorig jaar voornamelijk als rechtsbuiten. De zoon van de bekende kickbokser Melvin Manhoef speelde zich tijdens een goed seizoen in de kijker bij Jong Oranje, met wie hij uiteindelijk naar het jeugd-EK ging. Inmiddels staat de teller op zeven interlands voor het Nederlandse beloftenelftal, waarin Manhoef goed was voor drie doelpunten. Eenmaal fungeerde hij als aangever.

Namens Vitesse staat de teller vandaag de dag op 76 officiële duels, waarin Manhoef goed was voor 14 doelpunten en 13 assists. In het afgelopen Eredivisie-seizoen wist hij liefst negen treffers te noteren. Afgelopen zomer hoopte AZ Manhoef op te pikken bij Vitesse, maar een akkoord met de Arnhemmers bleef uit.