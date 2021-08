PSV gelinkt aan Lorenzo Insigne: ‘Het is officieel gekkenhuis’

Donderdag, 12 augustus 2021 om 14:54 • Laatste update: 16:05

PSV staat mogelijk nog hete dagen te wachten op de transfermarkt. De Eindhovenaren bereikten volgens Fabrizio Romano donderdag een akkoord met Internazionale omtrent Denzel Dumfries en schijnen nu zelf interesse te hebben in Lorenzo Insigne. Dat meldt het Italiaanse Corriere della Sera. Het nieuwste gerucht wordt overigens ontkracht door PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad, die spreekt van een 'officieel gekkenhuis in de geruchtenmolen'.

Naast PSV zou ook een Engelse club zich hebben gemeld voor de diensten van Insigne, zo klinkt het. De kersverse Europees kampioen mag vertrekken bij Napoli, dat zich al in de handen wrijft met de transfersom. Een huurperiode behoort niet tot de mogelijkheden, zo heeft Aurelio De Laurentiis te kennen gegeven. Verwacht wordt dat Napoli een bedrag van rond de 25 miljoen euro hoopt te incasseren voor Insigne. PSV wist zich deze transferzomer al te verzekeren van de nodige miljoenen met de verkoop van Donyell Malen naar Borussia Dortmund en Pablo Rosario naar OGC Nice.

Wat betreft Insigne en PSV: Contract voor het leven. Transfersom 24,4 miljoen vast en 5 miljoen bonus. Salaris 4,1 miljoen per jaar. Top level. On topic: kan zijn dat er een lijn is uitgegooid, maar dat is nog niet meteen een transfer. We proberen het te checken/volgen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 12, 2021

Daar kan dus spoedig een nieuwe financiële injectie bijkomen als Dumfries wordt verkocht aan Inter. Volgens het Eindhovens Dagblad is de zaak woensdagavond in een stroomversnelling terecht gekomen en is Dumfries inmiddels akkoord met de club uit de Serie A. Fabrizio Romano meldde donderdagochtend dat ook de club akkoord zijn. Gesproken wordt over een bedrag van 12,5 miljoen euro, plus 2,5 à 3 miljoen euro aan bonussen. PSV sloeg een eerste bod van twaalf miljoen euro nog van tafel, daar de Eindhovenaren een bedrag tussen de vijftien en twintig miljoen verlangden.

Elfrink reageert cynisch op het gerucht van Insigne. "Wat betreft Insigne en PSV: Contract voor het leven", schrijft de journalist op Twitter. "Transfersom 24,4 miljoen vast en 5 miljoen bonus. Salaris 4,1 miljoen per jaar. Top level. Het kan zijn dat er een lijn is uitgegooid, maar dat is nog niet meteen een transfer. We proberen het te checken/volgen. Het is officieel gekkenhuis in de geruchtenmolen. Dat het niet allemaal waar is of meteen rond is, maakt niet uit. De verhalen zijn soms goed en dat is ook wat waard. Voorlopig bij PSV alleen echt nieuws over Dumfries. En Abed natuurlijk."

Naast Dumfries is er ook nog altijd beweging rond Noni Madueke en Mohamed Ihattaren. Laatstgenoemde wordt nadrukkelijk gelinkt aan AS Monaco, maar volgens Elfrink is er bij PSV nog geen bod op hem binnengekomen. "Wat betreft Madueke: Hij richt zich volledig op Heracles-PSV is wat we vanuit zijn kamp horen", schrijft Elfrink. Verwacht wordt dat de winnaar van de Johan Cruijff Schaal verder afscheid gaat nemen van Bruma, Derrick Luckassen, Erick Gutiérrez en Dante Rigo. Ook is er ook nog naar verluidt interesse in Ritsu Doan, die een goed seizoen op huurbasis bij Arminia Bielefeld beleefde.