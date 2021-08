Perez: ‘Zo zonde voor die jongen dat hij naar een club in puinhoop gaat’

Donderdag, 12 augustus 2021 om 08:46 • Chris Meijer • Laatste update: 08:54

Kenneth Perez vindt het onbegrijpelijk dat Joshua Zirkzee op huurbasis de overstap van Bayern München naar Anderlecht heeft gemaakt. De Deense analist zegt in het programma De Ultieme Voorbeschouwing van ESPN dat hij de twintigjarige spits dolgraag bij Feyenoord had willen zien spelen. Tegelijkertijd noemt Perez het shocking als Feyenoord komend seizoen met Naoufal Bannis in de spits moet gaan aantreden.

“Dick Advocaat is niet helemaal gek geweest om Linssen in de spits te zetten. Slot heeft Bannis en Bozeník geprobeerd, maar komt uiteindelijk ook bij Linssen uit. Dus er moet een nummer negen komen”, begint Hans Kraay junior in het praatprogramma over de spitspositie bij Feyenoord. “Een veelscorende spits voor weinig. Heb je een nummer?”, zo haakt Perez in. “Pellè? Ik heb geen flauw idee hoe hij er voor staat. Hij heeft lang in China gezeten en is gedegradeerd met Parma.”

“Mijn optie was Zirkzee. Ik vind het zo zonde voor die jongen dat hij naar een club in puinhoop gaat, Anderlecht. Hoezo zegt hij met zijn zaakwaarnemer niet gewoon: ‘We gaan naar Feyenoord, hoe het ook moet’”, gaat Perez verder. Zirkzee speelde voorlopig al twee wedstrijden voor Anderlecht, maar kwam daar nog niet in tot scoren. Kraay vraagt zich af wat er rond de overstap van Zirkzee gebeurd is. “Ik ken zijn vader, dat is een schat van een man die helemaal Feyenoord-gek is.”

“Dan gaat die jongen eerst naar Parma, nu naar Anderlecht en daarna weer terug. Man, wat is dat toch zonde”, reageert Perez. Marciano Vink benadrukt dat Zirkzee ‘de held’ had kunnen worden bij Feyenoord. “Hij kan de verlosser zijn, degene die er twintig in kan leggen en Het Legioen erachter kan krijgen.” Perez concludeert vervolgens: “Het is shocking als je met Bannis in de spits moet gaan spelen, dan houd ik mijn hart vast. Maar goed, het is ergens wel zonde. Je kan niet met goed fatsoen zeggen dat ze in de top drie eindigen.”

Vink tipt Adrián Dalmau van FC Utrecht voor de spitspositie bij Feyenoord, waarna Kraay aan Perez vraagt of hij met anderhalf miljoen euro Giorgios Giakoumakis van VVV-Venlo zou halen. “Ik ben geen voorstander om dat soort risico’s te nemen", antwoordt Perez. "En voor anderhalf miljoen kun je hem niet halen. Als je zoveel goals kunt maken bij VVV en hem niet te cynisch beoordeelt, maar alleen op zijn doelpunten… Er is toch wel spits te vinden, even serieus. Wij zitten er niet dagelijks op, maar Frank Arnesen en Arne Slot wel."