Hyballa stapt dag na aanstelling van Van der Vaart bij Esbjerg per direct op

Woensdag, 11 augustus 2021 om 13:11 • Chris Meijer • Laatste update: 14:00

Peter Hyballa is niet langer de trainer van Esbjerg fB, zo melden onder meer Ekstra Bladet en BN DeStem. De Duitse trainer kende een uitermate roerige start bij de Deense club, waar de spelers om zijn ontslag vroegen. Esbjerg presenteerde Rafael van der Vaart dinsdag als assistent-trainer en clubambassadeur, om Hyballa te ondersteunen. Een dag later heeft de oefenmeester echter toch de handdoek gegooid. Roland Vrabec - voormalig trainer van onder meer FSV Frankfurt, FC Vaduz en Progrès Niederkorn - is aangesteld als zijn opvolger.

Twee weken geleden publiceerden 21 spelers van de club een gezamenlijke open brief in Esktra Bladet, waarin ze hun 'sterke wantrouwen' jegens Hyballa en zijn technische staf uitspraken. In de brief werd bijvoorbeeld geschreven dat een speler herhaaldelijk wordt onderworpen aan bodyshaming. "Je hebt grotere tieten dan je vrouw", zou Hyballa hem hebben toegebeten, terwijl hij ook het lichaam van de speler zou hebben vastgepakt om zijn ontevredenheid te benadrukken; op een ander moment zou hij aan de borst van een speler hebben gesabbeld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eigenaar Paul Conway behield echter het vertrouwen in zijn trainer en nodigt spelers uit om te vertrekken, indien ze niet overweg kunnen met de trainer. Uiteindelijk werd wel besloten om Van der Vaart binnen te halen als assistent. “Ze hebben mij gevraagd om daar weer een beetje rust en plezier te creëren en Peter te helpen”, liet Van der Vaart vorige week bij Ziggo Sport weten. “Ik vind Peter een geweldige trainer. Door zijn manier van denken, hoe enthousiast hij is. Alleen zijn manier van communiceren komt daar hard aan. 21 spelers hebben getekend, waaronder ook spelers die gewoon aanvoerder zijn gemaakt en worden opgesteld. Dat is een beetje Deens, achter de meute aanlopen.”

Van der Vaart werd dinsdag gepresenteerd als assistent-trainer en clubambassadeur bij Esbjerg, dat met één punt uit drie wedstrijden ook nog eens barslecht aan het seizoen op het tweede niveau van Denemarken is begonnen. Een dag later heeft Hyballa echter besloten om per direct op te stappen. Ekstra Bladet schrijft dat assistent Maik Drzensla en fysiektrainer Robin Adriaennsen in zijn kielzog vertrekken. De afgelopen weken heeft Hyballa meerdere keren geprobeerd de handdoek in de ring te gooien, maar de Amerikaanse eigenaren van Esbjerg accepteerden zijn ontslag niet. Nu vertrek Hyballa alsnog en het is de vraag wat dat voor gevolgen voor Van der Vaart heeft.