Hansi Flick wijdt tijdens presentatie als bondscoach uit over Mario Götze

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 15:19 • Mart Oude Nijeweeme

Het goede spel van Mario Götze bij PSV is ook Hansi Flick niet ontgaan. De nieuwbakken bondscoach van de Duitse nationale ploeg ging dinsdag tijdens zijn presentatie in op de ontwikkeling van de aanvaller. Götze eiste afgelopen zaterdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal een hoofdrol voor zich op tegen Ajax (0-4 winst). Volgens Flick is het niet uitgesloten dat Götze in de toekomst weer deel uitmaakt van de Duitse ploeg. De PSV'er speelde zijn laatste interland in 2017.

"De beste spelers zullen worden uitgenodigd", zei Flick tijdens zijn presentatie in Frankfurt. Flick wil daarmee blijven rekenen op spelers als Thomas Müller en Mats Hummels, mits de twee goed presteren bij hun club. Ook Marco Reus, die voor aanvang van het Europees kampioenschap bedankte voor deelname aan het eindtoernooi, mag zelfs concrete hoop hebben op een vervolg als international. Alleen Toni Kroos heeft tot op heden zijn afscheid aangekondigd. "Als ze op hun best presteren, dan maken ze deel uit van dit team", aldus Flick.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In hetzelfde rijtje als bovengenoemde spelers kan ook Götze worden geschaard. De PSV'er draait een ijzersterke voorbereiding en was onder meer belangrijk in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax met een schitterende treffer. "Göze zit weer op het goede spoor in Eindhoven. Hij scoort en is belangrijk voor het team", wijdde Flick kort uit over Götze. In de tijd dat hij onder contract staat bij PSV kwam Götze nog niet uit voor Duitsland. Zijn ploeggenoot, linksback Philipp Max, kwam wel tot drie interlands. De laatste keer dat Götze het shirt van die Mannschaft over zijn hoofd trok was tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Frankrijk in november 2017 (2-2).

Flick staat begin september voor het eerst langs de lijn als bondscoach tijdens een drietal WK-kwalificatiewedstrijden. Liechtenstein, Armenië en IJsland zijn achtereenvolgens de tegenstanders. Duitsland staat op dit moment derde achter koploper Armenië en nummer twee Noord-Macedonië. Laatstgenoemde was eind maart verrassend met 1-2 te sterk voor Duitsland. Alleen de nummers één in de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Qatar volgend jaar. Flick maakt op 26 augustus voor de eerste keer zijn selectie bekend.