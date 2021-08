Roy Keane velt snoeihard oordeel over Nathan Aké

Zondag, 8 augustus 2021 om 14:26

Nathan Aké groeide zaterdag uit tot de schlemiel aan de zijde van Manchester City in de wedstrijd om het Community Shield, die door Leicester City met 1-0 werd gewonnen. De Nederlandse verdediger veroorzaakte een strafschop, van waaruit Kelechi Iheanacho kort voor het einde de winnende treffer aantekende. Roy Keane velt in de studio van ITV een snoeihard oordeel over het optreden van Aké.

“Aké is een van de verdedigers die zich laat pakken. In een split second is hij het volledig kwijt. Dit zijn belangrijke kansen voor dit soort spelers. Het bevestigt voor Pep (Guardiola, red.) dat hij tekortkomt voor Manchester City”, zo geeft Keane te kennen. Een minuut voor het einde kreeg Aké de bal aangespeeld op de rand van het strafschopgebied. De Nederlander verspeelde de bal aan Iheanacho en probeerde dat te herstellen met een sliding, maar beging een overtreding.

Leicester wint de Community Shield! ??



Aké werkt in de slotfase Iheanacho naar de vlakte en de oud Man City-speler benut de penalty zelf ?



Na de winst van de FA Cup is het weer feest in Leicester ??#ZiggoSport #CommunityShield #LEIMCI pic.twitter.com/Dwc0Bipg4f — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 7, 2021

“Aké moet weten wat daar nodig is en scherp zijn. Iheanacho is heel scherp, maar Aké maakt een stomme overtreding. Het is overduidelijk een penalty”, zo oordeelt collega-analist Ian Wright. De oud-spits van Arsenal krijgt bijval van Emile Heskey, die tijdens zijn loopbaan uitkwam voor onder meer Liverpool, Aston Villa en het Engelse nationale team. “Wanneer je een kans krijgt, moet je zorgen dat je indruk maakt. Hij was niet klaar voor die bal.”

Aké vormde tegen Leicester City een centraal duo met Ruben Días. De Nederlander werd door Manchester City een jaar geleden voor 45 miljoen euro overgenomen van Bournemouth. In zijn eerste seizoen kwam Aké echter weinig aan spelen toe, mede door een hamstringblessure. Doordat hij in de pikorde achter Ruben Dias, John Stones en Aymeric Laporte zat, speelde hij vorig seizoen slechts dertien wedstrijden.