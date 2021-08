Barcelona opent drie uur na vertrek van Messi aanval op LaLiga

Nog geen drie uur na de aankondiging van het vertrek van Lionel Messi komt Barcelona met een nieuw persbericht. De Spaanse grootmacht maakt in een officieel statement bezwaar tegen de plannen van LaLiga om in zee te gaan met het investeringsfonds CVC Capital Partners, dat 2,7 miljard euro wil investeren. Mundo Deportivo suggereerde woensdag dat Barcelona door de deal nieuwe spelers zou mogen inschrijven, maar de Catalanen willen dus niets weten van de investeringsmaatschappij.

CVC wil voor dat bedrag een minderheidsbelang van tien procent in de hoogste Spaanse competitie, maar Barcelona is daarop tegen. "Barcelona is van mening dat de aangekondigde operatie niet voldoende is besproken met de clubs (de eigenaren van de tv-rechten)", schrijft de club. "Ook is Barcelona van mening dat het bedrag niet in overeenstemming is met de duur ervan en dat de deal een deel van de tv-rechten van alle clubs voor de komende vijftig jaar aantast."

"Barcelona vindt het ongepast om een overeenkomst van een halve eeuw te ondertekenen gezien de onzekerheden die de voetbalwereld altijd omringen. De voorwaarden van het contract dat LaLiga beschrijft, hebben enorm consequenties voor de toekomst van Barcelona met betrekking tot uitzendrechten. Barcelona wil zijn verbazing uitspreken over een door LaLiga gestuurd akkoord waarin geen rekening is gehouden met de mening van de teams, ook die van Barcelona. Er is niet eens een presentatie geweest van opties die door concurrenten worden geboden om de voor- en nadelen te evalueren in een postpandemische situatie waarin er nog veel vragen onbeantwoord blijven."

Barcelona heeft met Real Madrid in ieder geval één bondgenoot in Spanje. De Koninklijke bracht donderdagavond een vergelijkbaar persbericht naar buiten om afstand te nemen van de deal met CVC Capital Partners. De afgelopen twee dagen werd overigens in de Spaanse media ook de Super League genoemd als reden waarom Barcelona en Real Madrid fel tegen de investering zijn. De oprichting van de elitecompetitie zou ernstig bemoeilijkt worden als Barça en Real zich decennialang binden aan CVC. Zelf reppen de clubs met geen woord over de Super League in hun statements.