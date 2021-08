Christian Eriksen laat gezicht zien op trainingscomplex Internazionale

Woensdag, 4 augustus 2021 om 14:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:50

Christian Eriksen heeft woensdag een bezoek gebracht aan het trainingscomplex van Internazionale. De aanvallende middenvelder zei gedag tegen zijn medespelers, de technische staf en de directie van zijn club. Zijn fysieke en mentale gezondheid is 'uitmuntend', schrijft Inter in een statement op de clubwebsite.

Eriksen blijft een revalidatieprogramma volgen dat door Deense artsen in Kopenhagen is opgesteld. De medische staf van Inter 'blijft op de hoogte gedurende het proces', schrijft Inter. Eriksen Eriksen kreeg een hartstilstand in de eerste EK-wedstrijd van Denemarken tegen Finland. Hij kreeg vervolgens een ICD, een onderhuidse defibrillator die ingrijpt bij hartproblemen. Daarmee mag hij in principe niet uitkomen in de Serie A.

?? | VIDEO



Eriksen ritorna al Suning Training Centre ?? pic.twitter.com/jp6CWqVnAV — Inter ?????? (@Inter) August 4, 2021

Italië hanteert in dit opzicht bijzonder strenge regels ten opzichte van andere landen, daar Daley Blind bijvoorbeeld bij in Nederland wel met een ICD mag spelen. Tests worden bijvoorbeeld ook niet uitgevoerd door de clubs, maar door de Italiaanse voetbalbond. Eerder leek de medische commissie van de Italiaanse voetbalbond bij monde van Lucio Mos, commissielid en zelf cardioloog, een rentree van Eriksen al uit te sluiten.

Het verbod dient volgens Mos om de gezondheid van sporters zoveel mogelijk te beschermen. "Er zijn dingen die zelfs aan de meest nauwkeurige controles kunnen ontsnappen, ook omdat onderzoeken periodiek plaatsvinden, dus een probleem van dit type kan ontstaan tussen de ene controle en de andere."