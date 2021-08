Overlijden Gesser raakt Ajax hard: ‘Je kunt je dat belletje niet voorstellen’

Woensdag, 4 augustus 2021 om 14:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:32

Het overlijden van Noah Gesser heeft Ajax hard geraakt. Maandag zijn leidinggevenden uit de jeugdopleiding bij elkaar gekomen om het verlies met elkaar te verwerken, vertelt algemeen directeur Edwin van der Sar woensdag aan Ziggo Sport. Gesser, een zestienjarig talent uit de opleiding, overleed vrijdagavond bij een ernstig verkeersongeluk in IJsselstein. Ook de achttienjarige broer van de voetballer overleefde het ongeluk niet.

Voorafgaand aan de oefenwedstrijd tussen Ajax en Leeds United van woensdagmiddag wordt Van der Sar gevraagd wat hij als directeur kan doen bij een dergelijke gebeurtenis. "Ja, het is natuurlijk een enorme klap geweest voor met name de jeugdopleiding, de trainers, zijn teamgenootjes… Ik heb de vader kunnen spreken en condoleances namens de hele club overgebracht", vertelt Van der Sar. "De trainers en staf van de bovenbouw van de jeugd, de Onder-17 en de Onder-18, zijn maandag bij elkaar geweest. Het is heel goed geweest om het met elkaar te kunnen doen."

"We hebben de familie alle steun aangeboden om te dealen met het verlies", zegt Van der Sar, die zich vervolgens tot de aanwezige analist Rafael van der Vaart wendt. "We hebben allebei kinderen en je kunt je niet voorstellen dat je zo’n belletje krijgt, of dat er iemand voor je deur komt die zoiets meldt. Uiteraard zijn we er voor de familie, voor onze trainers en voor zijn teamgenootjes." Gesser stond te boek als een snelle en veelscorende spits. De aanvaller maakte in het afgelopen, onafgemaakte seizoen elf doelpunten in slechts zes competitiewedstrijden in de Onder-16 van Ajax. Komend seizoen zou hij beginnen bij Ajax Onder-17.

