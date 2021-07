Nederland rouwt mee met gezin Gesser: ‘De nieuwe Patrick Kluivert’

Zaterdag, 31 juli 2021 om 14:36 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:32

Het trieste overlijden van de voetballende broertjes Isay (18) en Noah (16) is in Nederland als een bom ingeslagen. Op sociale media is het aantal steunbetuigingen voor de tieners nauwelijks meer bij te houden en de Nederlandse voetbalwereld leeft mee met het gezin Gesser, dat vrijdagavond bij een frontale botsing tussen een personenauto en een taxibusje twee zonen kwijtraakte. Clubs als Real Madrid, Anderlecht, Feyenoord, PSV, Spartak Moskou, RB Leipzig, Borussia Dortmund en persoonlijkheden als Clarence Seedorf en Nigel de Jong condoleerden de familie en Ajax.

Noah Gesser zou komend seizoen, na een geslaagde periode in de Onder-16 van Ajax, voor de Onder-17 van de Amsterdamse club spelen. Hij maakte eerst deel uit van de jeugdopleiding van Almere City FC en koos daarna voor een traject bij de topamateurclub Alphense Boys, waar hij in de D1 aan de lopende band scoorde. “Hij maakte bijna vijftig doelpunten”, herinnert jeugdcoördinator Paul Bahlmann zich nog goed in gesprek met De Telegraaf. “Noah was een enorme winnaar en geen egoïst voor het doel, want hij legde ook veel ballen af voor medespelers.”

Diep geraakt door het tragische overlijden van Ajacied Noah Gesser en zijn broer. Ik wil namens heel Ajax de familie, vrienden en alle nabestaanden condoleren en steunen in deze ongelooflijk moeilijke en zware tijd. ?? pic.twitter.com/O1F6CAsm4Y — Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 31, 2021

“Hij was ongelooflijk fanatiek, maar was heel geliefd binnen de spelersgroep. Logisch, want hij besliste heel veel wedstrijden voor het elftal.” Bij Alphense Boys speelde zijn twee jaar oudere broer Isay al in de C1-junioren. Feyenoord toonde interesse in Noah, maar het ketste af op vervoer en uiteindelijk werd het Ajax. Tegelijkertijd moest Isay vanwege een tumor in zijn hoofd zeer zware behandelingen en chemotherapie ondergaan, al herstelde hij daar op wonderbaarlijke wijze van.

Een niet bij naam genoemde Ajax-jeugdtrainer, die volgens het dagblad ‘hevig geëmotioneerd’ is, beschrijft Noah als een megatalent. “Een spits die niet voor niets met Patrick Kluivert werd vergeleken. Technisch waren er zeker overeenkomsten. En het mooie van Noah was dat hij die kwaliteiten koppelde aan een fantastische mentaliteit. Hij moest soms eerder worden afgeremd dan aangespoord.” Een andere jeugdtrainer, Julian Jenner, vind het verschrikkelijk voor de ouders. “Die zien in één klap twee kinderen uit het leven gerukt worden.”

“De koude rillingen lopen over mijn rug als ik aan het intense verdriet en de vreselijke pijn van die mensen denk. In gedachten ben ik bij ze en ik wens ze alle kracht en sterkte van de wereld toe om met dit onvoorstelbare verlies om te gaan.” Ajax maakte zaterdag bekend dat bij de oefenduels van Ajax 1 en Jong Ajax van zaterdag wordt stilgestaan bij het vreselijke nieuws. Er zal een minuut stilte worden gehouden en de spelers zullen rouwbanden dragen. Op sportcomplex de Toekomst hingen de vlaggen halfstok.

