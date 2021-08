Van Bommel: ‘Geen schande om te verliezen van een ploeg als Atlético’

Zondag, 1 augustus 2021 om 09:25 • Rian Rosendaal

Mark van Bommel blijft optimistisch over de start van het nieuwe Bundesliga-seizoen, ondanks de vijf nederlagen van VfL Wolfsburg in de oefencampagne. De Nederlandse oefenmeester heeft vooral oog voor de ontwikkeling van zijn elftal en vindt de uitslagen van ondergeschikt belang in deze fase. Wolfsburg verloor zaterdag ondanks een doelpunt van Wout Weghorst met 1-2 van Atlético Madrid.

Eerder in de voorbereiding werd ook al verloren van achtereenvolgens Hansa Rostock (0-3), Holstein Kiel (0-1), Olympique Lyon (1-4), AS Monaco (1-2). Alleen de vriendschappelijke ontmoeting met Erzgebirge Aue werd winnend afgesloten door het elftal van Van Bommel. "Als je alleen naar het resultaat kijkt, dan was het inderdaad niet goed genoeg", concludeert de Wolfsburg-trainer in een analyse op de clubsite. "Maar we hadden kansen om op een 2-0 voorsprong te komen en later zelfs op de 2-1 om de zege binnen te slepen. Maar we incasseren een doelpunt uit een standaardsituatie en verliezen daardoor uiteindelijk de wedstrijd", verzicht de verliezende coach na afloop van het treffen met Atlético.

"Details zijn en blijven altijd van doorslaggevend belang in het voetbal", vervolgt Van Bommel zijn uitleg. "Het is daarnaast geen schande om te verliezen van een ploeg als Atlético, al willen we natuurlijk dolgraag iedere wedstrijd winnen. Maar als ik zou moeten kiezen dan verlies ik liever vandaag (zaterdag, red.) dan volgende week", verwijst de voormalig trainer van PSV naar de ontmoeting met Preussen Münster op zondag 8 augustus in de eerste ronde van de DFB-Pokal.

De nederlagen tegen onder meer Atlético, Lyon en Monaco zijn voor Van Bommel in ieder geval geen reden om in paniek te raken. "We wilden onszelf testen tegen clubs van Champions League-niveau. Voor nu is het resultaat echt van ondergeschikt belang." Het nieuwe seizoen in de Bundesliga begint voor Wolfsburg op 14 augustus met een thuiswedstrijd tegen VfL Bochum. De eerste serieuze test volgt op 29 augustus tegen RB Leipzig.