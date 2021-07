Sneijder en Schmidt verschillen volledig van oordeel over ziekte Ihattaren

Woensdag, 28 juli 2021 om 19:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:49

Roger Schmidt heeft woensdagavond gereageerd op de afwezigheid van Mohamed Ihattaren in de returnwedstrijd tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League. De trainer van PSV gelooft dat de aanvallende middenvelder ziek is. Ihattaren meldde zich zondag ziek voor de training en reisde een dag later niet mee met de selectie naar Istanbul.

Ihattaren werd dinsdag echter wel gefotografeerd op het trainingscomplex van OGC Nice. "Hij is nu niet hier. Ik denk dat hij ziek is", vertelt Schmidt aan RTL7. "Dat hebben de artsen mij verteld. Maar ik heb nu geen ruimte om over spelers te praten die er niet zijn." Analist Wesley Sneijder gelooft echter niet dat Ihattaren inderdaad ziek is. "Je kunt mij een hoop wijsmaken, maar er is meer aan de hand. Ziek is hij niet, anders kun je ook niet vliegen. Een vreemd verhaal."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sneijder zegt in de studio van RTL7 lachend dat zaakwaarnemer Mino Raiola 'wat aandelen' heeft in Nice, dat zich al versterkte met zijn cliënten Justin Kluivert, Pablo Rosario en Calvin Stengs. Toch heeft Sneijder zijn bedenkingen. "Ik heb ooit in een elftal gespeeld met allemaal Nederlanders bij Real Madrid, dat ging toen niet goed en dat kan ook niet goed gaan. Ik zou het ook een heel vreemde keuze vinden van Ihattaren om daarheen te gaan."

Op het gebied van inkomende transfers heeft PSV met de komst van Davy Pröpper, Marco van Ginkel, Phillipp Mwene, André Ramalho en Joël Drommel al zaken gedaan. Schmidt hoopt nog wel op extra versterking. "Met Donyell Malen, Pablo Rosario en misschien Denzel Dumfries verliezen we sleutelspelers, maar we hebben ook al goede transfers gedaan. De nieuwe aanwinsten passen goed in onze speelstijl. We willen onze ploeg versterken en we hebben geduld, want de transfermarkt is open tot 31 augustus. We proberen goede vervanging te vinden voor de spelers die zijn vertrokken."