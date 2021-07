Dybala lijkt voorbeeld van Ronaldo niet te volgen bij Juventus

Dinsdag, 27 juli 2021 om 12:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:54

Juventus maakt een topprioriteit van het verlengen van het contract van Paulo Dybala, die momenteel tot medio 2022 vastligt in Turijn. De Italiaanse journalist Romeo Agresti meldt dinsdagochtend dat zijn zaakwaarnemer Jorge Antun in Italië is geland om de gesprekken met Juventus te openen. De onderhandelingen zullen niet gelijk starten, omdat Antun vanwege de verscherpte coronamaatregelen eerst tien dagen in quarantaine moet doorbrengen.

De leiding van Juventus wil ten koste van alles voorkomen dat Dybala over een jaar gratis de deur uitloopt en in dat kader is er al een aantal keer contact geweest met de Argentijnse aanvaller en zijn management. Het is nog niet bekend hoe Dybala zelf aankijkt tegen contractverlenging bij La Vecchia Signora. De 27-jarige aanvaller, sinds 2015 verbonden aan Juventus, kan vanwege de aflopende verbintenis vanaf 1 januari 2022 praten met geïnteresseerde clubs over een eventuele samenwerking.

De verwachting is dat Antun zich aan het einde van de eerste week van augustus meldt bij het bestuur van Juventus om dieper in te gaan op de contractsituatie van Dybala. De aanvaller werd onlangs in verschillende buitenlandse media nog in verband gebracht met een overgang richting Barcelona, met Antoine Griezmann die dan de omgekeerde weg zou bewandelen. Een dergelijke ruildeal lijkt inmiddels geen optie meer te zijn. Tuttosport wist medio juli te melden dat Dybala eerst wil horen wat Massimiliano Allegri met hem van plan is, voordat hij een nieuw contract tekent bij Juventus.

Waar Juventus aanstuurt op verlenging van de samenwerking met Dybala, daar lijkt de situatie rondom Cristiano Ronaldo heel anders te liggen. Paolo Aghemo, journalist voor Sky Italia, meldde maandag op de Italiaanse sportzender dat Juventus momenteel niet van plan is om het tot medio 2022 lopende contract van de 36-jarige Portugese aanvaller te verlengen, waardoor hij vanaf januari 2022 met clubs kan onderhandelen over een transfervrije overstap. Volgens Aghemo gaan Juventus en Ronaldo echter wel komend seizoen met elkaar verder. Zijn salaris van 31 miljoen euro per jaar drukt behoorlijk op de begroting, waardoor een nieuwe verbintenis momenteel geen prioriteit heeft.

Ronaldo verscheen maandag samen met de andere EK-gangers, onder wie Matthijs de Ligt en Adrien Rabiot, weer op het trainingscomplex van Juventus. Daar nam de aanvaller de tijd voor foto’s en handtekeningen voor de fans die hem massaal stonden op te wachten. Ronaldo stond vervolgens na zijn medische testen ook op het trainingsveld en het feit dat hij zich na zijn vakantie weer op de club gemeld heeft, is voor veel media aanleiding om te concluderen dat een vertrek bij Juventus momenteel niet aan de orde is.

“Het lijkt erop dat hij voor nu gelukkig is bij Juventus. Ronaldo blijft bij Juventus, omdat hij een contract tot 2022 heeft. Hij heeft op dit moment geen alternatief. Bij Juventus bestaan er op dit moment geen signalen dat Ronaldo graag wil vertrekken”, zo zei Aghemo. La Gazzetta dello Sport meldde onlangs ook al dat Ronaldo deze zomer bij Juventus zou blijven, ondanks dat hij in verband werd gebracht met een overstap naar Paris Saint-Germain, Real Madrid of Manchester United. Er lijkt echter momenteel geen club die de komst van Ronaldo kan bekostigen.