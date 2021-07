‘Feyenoord meldt zich met miljoenenbod in Portugal voor Andraz Sporar’

Dinsdag, 27 juli 2021 om 10:15 • Chris Meijer

Feyenoord heeft een bod van vier miljoen euro uitgebracht op Andraz Sporar, zo weet Récord dinsdagochtend te melden. De Portugese krant schrijft dat de Rotterdammers haast willen maken met het aantrekken van de 27-jarige spits van Sporting Portugal. De kampioen van Portugal zou Sporar toestemming hebben gegeven om naar Nederland af te reizen.

Sporting staat niet onwelwillend tegenover het vertrek van Sporar, daar er moet worden bezuinigd op de salarishuishouding. Récord maakte afgelopen zondag al melding van de belangstelling van Feyenoord en schreef dat de Rotterdammers een bod op de Sloveense spits aan het voorbereiden waren. In die berichtgeving werd nog gesproken van een vraagprijs van 7,5 miljoen euro, maar het lijkt erop dat Sporting met een lager bedrag genoegen wil nemen.

De Portugese topclub zal in het geval dat Feyenoord daadwerkelijk vier miljoen euro betaalt wel een verlies noteren op Sporar. De dertigvoudig international voor Slovenië werd in januari 2020 voor zes miljoen euro overgenomen van Slovan Bratislava. Zijn verblijf in Lissabon werd echter geen doorslaand succes. In 38 wedstrijden was hij goed voor 11 doelpunten en 6 assists, alvorens hij een halfjaar geleden op huurbasis de overstap naar SC Braga maakte. Daar maakte hij 3 doelpunten in 21 officiële duels.

Sporar werd opgeleid door NK Interblock Ljubljana en verdiende in dienst van NK Olimpija Ljubljana een transfer naar FC Basel, dat een kleine vier miljoen euro betaalde. In Zwitserland en tijdens een huurperiode bij Arminia Bielefeld kwam hij niet uit de verf, waarna hij naar Slovan Bratislava vertrok. Zijn cijfers in Slowaakse dienst zijn wel imponerend: 60 doelpunten en 17 assists in 78 officiële wedstrijden. Het deed Sporting besluiten zes miljoen euro voor hem neer te tellen, maar in Portugal bevindt hij zich momenteel op een zijspoor en doet trainer Rúben Amorim in de voorbereiding geen beroep op hem.