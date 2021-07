Nagelsmann reageert op bizarre misser van Zirkzee tegen Ajax

Zaterdag, 24 juli 2021 om 21:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:54

Joshua Zirkzee heeft zichzelf zaterdagavond een slechte dienst bewezen. De aanvaller van Bayern München had in de oefenwedstrijd tegen Ajax (2-2) vlak voor rust een zeker lijkende treffer op de schoen, maar treuzelde veel te lang en liet zich de bal op de doellijn afsnoepen door Perr Schuurs. Zirkzee verzuimde zichzelf daarmee op het scorebord te zetten. Zijn concurrent in de spits, Eric Maxim Choupo-Moting, was even daarvoor wel trefzeker. Trainer Julian Nagelsmann liet het na om Zirkzee na afloop af te vallen op de lachwekkende blunder.

Zirkzee leek te profiteren van een slechte terugspeelbal van Ryan Gravenberch. De middenvelder van Ajax speelde veel te kort terug op Jurriën Timber, waarna de aanvaller van Bayern kon onderscheppen. Zirkzee deed nagenoeg alles goed en omspeelde Remko Pasveer, maar verzuimde de trekker over te halen. De terug sprintende Schuurs kreeg daarmee de gelegenheid om de fout van Gravenberch te herstellen. Direct gingen bij een aantal van zijn ploeggenoten de handen naar het hoofd van ongeloof, onder wie Omar Richards en Armindo Sieb.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Even voor de gigantische misser van Zirkzee had Choupo-Moting Bayern op gelijke hoogte gebracht. Na een uur spelen werd Zirkzee naar de kant gehaald door Nagelsmann, die op de doelman na zijn complete elftal wisselde. "Ik heb helemaal niets tegen hem (Zirkzee, red.) gezegd", vertelde Nagelsmann na afloop. "Hij weet zelf heel goed dat hij het had kunnen en moeten doen. In een Bundesliga-wedstrijd zal hij het hopelijk een beetje serieuzer aanpakken in zo'n situatie. Ik geloof dat ik nu niet met hem moet praten, hij weet het zelf wel. En bij elkaar doet hij veel goed."

Op de beelden is goed te zien dat Zirkzee de bal middels een hakje over de doellijn probeert te krijgen. Na de vele wissels wisten beide ploegen niet meer te scoren. De stand was op dat moment 2-2, nadat Victor Jensen de 2-1 van Tanguy Nianzou onschadelijk had gemaakt. "Over het algemeen was het optreden absoluut goed van de ploeg die we tot onze beschikking hadden", doelt Nagelsmann op de vele afwezigen. Onder meer Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Leon Goretzka en Manuel Neuer waren niet van de partij. "We zijn ook heel blij dat er weer toeschouwers waren die ons steunden. Het was een mooie ervaring."