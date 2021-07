‘Juventus weigert bod van honderd miljoen euro op Federico Chiesa’

Zaterdag, 24 juli 2021 om 07:11 • Chris Meijer

Liverpool heeft tevergeefs geprobeerd om Federico Chiesa los te weken bij Juventus. La Repubblica schrijft dat de Engelse grootmacht een bod van maar liefst honderd miljoen euro heeft uitgebracht in Turijn. Voor de nieuwe trainer Massimiliano Allegri geldt Chiesa echter als een speler die absoluut niet te koop is, waardoor voorzitter Andrea Agnelli Liverpool ‘nee’ heeft verkocht.

Jürgen Klopp, manager van Liverpool, beschouwde Chiesea als een ideale aanwinst voor zijn 4-3-3-formatie, waarin de aanvalslinie doorgaans gevormd wordt door Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah. Achter hen heeft Klopp nog de beschikking over Diogo Jota en Xherdan Shaqiri, maar het lijkt erop dat Liverpool nog een aanvaller aan de selectie wil toevoegen. In een eerder stadium werd Donyell Malen in verband gebracht met een overstap naar Anfield, maar de Oranje-international gaat PSV verruilen voor Borussia Dortmund.

De Liverpool Echo meldde onlangs ook dat Malen bij Borussia Dortmund meer kon verdienen dan bij Liverpool. Toch zijn the Reds volgens La Repubblica kapitaalkrachtig genoeg om een bod van honderd miljoen euro uit te brengen op Chiesa. De 23-jarige vleugelaanvaller heeft een uitstekend EK achter de rug en kroonde zich met Italië tot Europees kampioen, mede door zijn doelpunten in de achtste finale tegen Oostenrijk (2-1 winst na verlenging) en in de halve finale tegen Spanje (1-1, Italië won na strafschoppen).

Allegri, die deze zomer het stokje bij Juventus overneemt van de ontslagen Andrea Pirlo, is echter geenszins van plan om Chiesa te verkopen. De 31-voudig Italiaans international wordt momenteel nog door Juventus gehuurd van Fiorentina, dat vorig en dit seizoen totaal tien miljoen euro daarvoor ontvangt. Juventus heeft voor de zomer van 2022 een verplichte optie tot koop ter waarde van veertig miljoen euro. Chiesa, die eerder gelinkt werd aan onder meer Manchester United, verzorgde voorlopig 14 doelpunten en 10 assists in 43 officiële wedstrijden voor Juventus.