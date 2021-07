Teleurstellende boodschap voor Virgil van Dijk: ‘Zou een verrassing zijn’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 21:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:21

Virgil van Dijk hoeft voorlopig niet te rekenen op speeltijd bij Liverpool, zo blijkt vrijdag uit de woorden van Jürgen Klopp. De Duitse manager van the Reds wil tijdens het trainingskamp in Oostenrijk geen enkel risico nemen met de Nederlandse verdediger en de eveneens nog niet helemaal herstelde Joe Gomez. Van Dijk liep vorig jaar oktober een zware knieblessure op en speelde sindsdien niet meer voor Liverpool en het Nederlands elftal.

Liverpool vervolgt de oefenfase op donderdag 29 juli met een oefenwedstrijd tegen Hertha BSC in Innsbruck. Klopp gaat er na de 1-0 oefenzege op FSV Mainz 05 van vrijdag niet vanuit dat Van Dijk dan al voor de leeuwen wordt gegooid. "Het zou een verrassing zijn als zij (Van Dijk en Gomez, red.) dan meedoen, helaas. Al zijn beide spelers wel duidelijk op de weg terug, ze doen er in ieder geval alles aan. Ze doen aan alles mee en trainen gewoon. We doen het maximale voor ze, maar we moeten wel geduldig blijven", geeft Klopp mee aan zijn verdedigers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Klopp helpt gerucht de wereld uit: ‘Het internet heeft duidelijk te veel tijd’

de manager van Liverpool maakte vorige week al korte metten met geruchten over onder meer Virgil van Dijk. Lees artikel

"We bereiden ons voor op een volledig seizoen, niet alleen maar op een wedstrijd in de oefencampagne", benadrukt Klopp nog maar eens vanuit Oostenrijk. "Ik wil voor een wedstrijd geen onnodige risico's nemen, dus we zullen zien wat we gaan beslissen. Er staan nog een hoop wedstrijden op het programma in de voorbereiding. Ik hou wat betreft de eerstvolgende wedstrijd geen rekening met Van Dijk en Gomez." De verdedigers kwam dinsdag ook al niet in actie in de verkorte oefenduels van Liverpool met Wacker Innsbruck en VfB Stuttgart, wedstrijden die in beide gevallen in 1-1 eindigden.

Klopp ontkende zondag nog dat Gomez een terugslag had in zijn revalidatie. "Volgens Klopp ligt de focus bij de Engelsman en Van Dijk op dit moment op het opbouwen van de focus. "Dat is het, deze jongens zijn niet meer geblesseerd. Ze zijn alleen nog niet honderd procent fit", probeerde de Liverpool-manager alle geruchten de kop in te drukken. "Er zijn meestal tegenslagen, maar tot nu hebben Joe en Virgil deze tegenslagen niet ervaren. Wat ze moesten doen, hebben ze gedaan. Ze hebben geen reactie gehad op de knie. Het internet heeft duidelijk te veel tijd."

Liverpool speelt na de vriendschappelijke ontmoeting met Hertha van volgende week donderdag ook nog tegen Athletic Club (8 augustus) en Osasuna (9 augustus). Het nieuwe seizoen in de Premier League wordt afgetrapt op 14 augustus tegen promovendus Norwich City van doelman Tim Krul.