Klopp helpt gerucht de wereld uit: ‘Het internet heeft duidelijk te veel tijd’

Zondag, 18 juli 2021 om 21:51 • Mart Oude Nijeweeme

Jürgen Klopp ontkent dat Joe Gomez tijdens het trainingskamp in Oostenrijk een terugslag heeft gehad in zijn revalidatie. De centrumverdediger ligt net als Virgil van Dijk al geruime tijd uit de roulatie met een knieblessure, maar herstelt volgens de manager van Liverpool goed. Gomez heeft inmiddels zijn eerste trainingssessies succesvol bijgewoond. Ook het herstel van Van Dijk verloopt volgens plan, voegt Klopp eraan toe op de officiële website van Liverpool.

Gomez staat na een knieoperatie sinds november aan de kant, terwijl Van Dijk in oktober voor het laatst in actie kwam. Volgens Klopp ligt de focus bij Van Dijk op dit moment op het opbouwen van de focus. "Dat is het, deze jongens zijn niet meer geblesseerd. Ze zijn alleen nog niet honderd procent fit", probeert Klopp alle geruchten de kop in te drukken. "Er zijn meestal tegenslagen, maar tot nu hebben Joe en Virgil deze tegenslagen niet ervaren. Wat ze moesten doen, hebben ze gedaan. Ze hebben geen reactie gehad op de knie. Het internet heeft duidelijk te veel tijd."

Klopp reageert daarmee op de geruchten die deze week de ronde deden over een eventuele terugslag in het herstel bij Gomez. De terugkeer van Gomez en vooral Van Dijk zou een enorme opsteker zijn voor Klopp, die vorig seizoen vaak moest wisselen in het hart van de defensie en de onervaren Nathaniel Phillips en Rhys Williams geregeld moest opstellen. De ziekenboeg van Liverpool lijkt sowieso leeg te stromen, daar ook Joël Matip en Trent Alexander-Arnold op de weg terug zijn. Bovendien heeft Klopp met de komst van Ibrahima Konaté nog een belangrijke gegadigde voor voor het centrum.

Liverpool begint dinsdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen met twee wedstrijden van dertig minuten tegen Wacker Innsbruck en VfB Stuttgart. Verder neemt de ploeg van Klopp het in de voorbereiding op tegen 1. FSV Mainz 05 (23 juli) en Hertha BSC (29 juli). Liverpool gaat tijdens de eerste speeldag in de Premier League op bezoek bij het gepromoveerde Norwich City. Twee speeldagen later staat de eerste topper van het seizoen op het programma, als Chelsea naar Anfield komt.