Gravenberch dolde Berghuis op EK al met transfer: ‘Hé, Ajacied’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 20:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:18

Vanwege het EK is Ryan Gravenberch later dan de meeste van zijn ploeggenoten bij Ajax begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hij kreeg op het trainingsveld van de Amsterdamse club opnieuw te maken met Steven Berghuis, die de middenvelder deze zomer ook al meemaakte op het EK met Oranje. Gravenberch, die een goede band heeft met de aanwinst, dolde Berghuis al met de interesse van Ajax, ook toen de van Feyenoord afkomstige speler nog niet had getekend.

"We maakten toen wel eens dolletje en plaagden hem een beetje", blikt Gravenberch vrijdag terug in een uitgebreid interview met Ajax TV. "Dat we 'hé Ajacied, hé, Ajacied' riepen, dat soort dingen. Het is een gedurfde stap die niet veel mensen maken, maar het voelde goed bij hem. Ik denk dat hij hier veel grote en mooie dingen gaat laten zien", aldus de EK-ganger, die wel een klik heeft met Berghuis. "Ik kan het goed vinden met Steef, ook bij het Nederlands elftal al, daar ben ik een hele tijd met hem geweest. Hij is heel spontaan en een leuke jongen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Steven Berghuis: ‘De Ajax-spelers bij Oranje herinnerden me er elke dag aan’

De aanwinst van Ajax werd op het EK regelmatig geconfronteerd met de veelbesproken transfer. Lees artikel

Gravenberch kijkt ook terug op het voor het Nederlands elftal teleurstellend verlopen EK. De Ajacied kreeg van de inmiddels opgestapte bondscoach Frank de Boer een basisplaats tegen Noord-Macedonië (0-3 winst), terwijl hij inviel in de ontmoeting met Oostenrijk (2-0 winst). In de groepswedstrijd tegen Oekraïne (3-2 winst) en het duel met Tsjechië (0-2 nederlaag) in de achtste finale bleef Gravenberch negentig minuten op de bank. Hij heeft ondanks de teleurstelling van de vroegtijdige exit inmiddels een streep gezet onder het EK.

"Natuurlijk is het zuur als je er zo uitgaat, we hadden er veel meer van verwacht", verzucht Gravenberch. "Maarja, uiteindelijk moet je gewoon je kop omhooghouden en door naar het volgende." Voor de Ajax-middenvelder was het desondanks een ervaring om nooit meer te vergeten. "Als je een EK op deze leeftijd (negentien jaar, red.) mag meemaken. Niet veel jonge mensen maken het mee natuurlijk. En dan is het natuurlijk bijzonder dat je daar staat en minuten hebt gemaakt." Met name de negentig minuten tegen Noord-Macedonië waren bijzonder voor Gravenberch, zeker ook omdat het duel in de Johan Cruijff Arena werd gespeeld.

"Het was lekker. Het was ook best wennen voor mij omdat ik niet gewend was aan het nieuwe systeem (5-3-2-systeem, red.). En dan ben je ook een beetje op zoek naar jezelf, waar je moet lopen enzovoorts. Op die negentig minuten kijk ik niet helemaal tevreden terug, want ik had wel wat meer kunnen laten zien. Uiteindelijk is het toch wel mooi dat je een wedstrijd op een eindtoernooi hebt gespeeld", aldus Gravenberch.