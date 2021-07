Feyenoord schrijft Jörgensen ondanks bijrol in voor Conference League

Dinsdag, 20 juli 2021 om 17:37 • Rian Rosendaal

Nicolai Jörgensen is door Feyenoord ingeschreven voor de Conference League, zo weet Voetbal International dinsdag te onthullen. De Deense spits is door trainer Arne Slot onlangs uit de A-selectie gezet, maar kan eventueel toch in Europees verband in actie komen voor de Rotterdamse club. Jörgensen wil Feyenoord nog deze zomer verlaten, al laat een akkoord met een andere club voorlopig op zich wachten.

Jörgensen ontbrak op 21 juni op de eerste training van Feyenoord op het nieuwe seizoen. Kort na de oefensessie kwam Slot met tekst en uitleg over de absentie van de aanvaller. "Ik heb Nicolai onlangs gevraagd hoe hij naar zijn toekomst keek. Hij bevestigde wat ik al verwachtte: dat hij graag een nieuwe stap wil maken. Daarop heb ik besloten dat hij tot die tijd apart van de groep traint", zei de opvolger van Dick Advocaat over de spits uit Denemarken, die in De Kuip nog een jaar vastligt.

De selectie van Feyenoord vliegt woensdagochtend richting Kosovo voor de eerste ontmoeting met FC Drita in de tweede voorronde van de Europa League van donderdagavond. De returnwedstrijd in De Kuip staat voor donderdag 29 juli op de agenda. De winnaar van het tweeluik in de nieuwe Europese competitie krijgt in de derde ronde te maken met FC Luzern. Nieuwbakken Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh is sowieso nog niet inzetbaar in de aankomende duels met FC Drita.

"Alireza heeft vier weken vakantie gehad, je kan niet verwachten dat hij over drie dagen al zo'n wedstrijd speelt", zei Slot kort na de entree van de vleugelaanvaller al in duidelijke bewoordingen. "De week daarna hopen we wel dat we hem een korte periode kunnen inzetten." Naar nu blijkt echter zal Jahanbakhsh ook in de tweede ontmoeting met de club uit Kosovo geen speeltijd krijgen.