Voormalig toptalent van Feyenoord keert terug op de Nederlandse velden

Achraf El Bouchataoui heeft zich tot medio 2025 aan FC Eindhoven verbonden. De 23-jarige controleur trainde de afgelopen maanden al mee bij de Brabantse club en heeft deze week zijn handtekening gezet onder een contract, waardoor hij direct inzetbaar is in de Keuken Kampioen Divisie. El Bouchataoui stond in de lichting van onder meer Orkun Kökçü te boek als een groot talent bij Feyenoord.

Opmerkelijk genoeg gaat El Bouchataoui tot het einde van dit seizoen op amateurbasis spelen voor Eindhoven, zo valt te lezen op de clubwebsite. Volgend seizoen verandert die status, waarna de nummer tien van de Keuken Kampioen Divisie in de zomer van 2025 de optie heeft de verbintenis met een extra seizoen te verlengen.

??? "Ik kan er meteen staan en heb zin om nu echt te beginnen!" Welkom bij de Blauwwitten, Achraf! ???? #FCEindhoven #ClubvanGoeiVolk — FC Eindhoven (@FCEindhoven) January 11, 2024

Technisch manager Marc Scheepers is blij met de gemaakte deal. “Achraf heeft ons de afgelopen maanden laten zien dat hij voor ons een versterking kan zijn. Hij is zelf pas 23 jaar, maar heeft al wel ervaring door zijn tijd bij Feyenoord en RKC in de Eredivisie en bij Deinze in België. Daarom kan hij onze jonge talenten ook mee op sleeptouw nemen.”

Zelf is El Bouchataoui ook tevreden over het feit dat hij weer aan de slag kan. “Ik ben erg blij dat we eruit zijn gekomen. Ik train hier natuurlijk al een tijdje mee en zie mogelijkheden om met deze spelersgroep succesvol te zijn. Ik kan er meteen staan en heb zin om nu echt te beginnen!”

In Het Jan Louwers Stadion komt de controleur een bekende tegen, daar Ozan Kökçü een van de smaakmakers is bij de Blauw-Witten. El Bouchataoui kent Kökçü goed, daar hij jarenlang speelde met zijn jongere broertje Orkun in de jeugd van Feyenoord. Samen met Wouter Burger vormde het trio een gevreesd middenveld in de hoogste jeugdcompetities van Nederland.

El Bouchataoui speelde tussen 2006 en 2018 in de jeugdopleiding van Feyenoord, waar hij het zelfs schopte tot de hoofdmacht. In 2021 gunde Dick Advocaat de voormalig jeugdinternational zijn basisdebuut tijdens een thuisduel met RKC Waalwijk (3-0 winst). In totaal kwam El Bouchataoui tot vijf duels in de hoofdmacht van Feyenoord, waarin hij niet betrokken was bij doelpunten. Tussendoor speelde hij nog op huurbasis voor FC Dordrecht en RKC.

In de zomer van 2022 nam Feyenoord definitief afscheid van El Bouchataoui, die voor meerdere seizoenen tekende bij Deinze. Op het tweede niveau van België kwam de rechtspoot er echter totaal niet aan te pas, waardoor hij zijn contract na dertien officiële wedstrijden en twee assists liet ontbinden. Na een mislukt seizoen in de Challenger Pro League hoopt El Bouchataoui zijn carrière bij Eindhoven nieuw leven in te blazen.

