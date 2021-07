Pröpper toont grote dankbaarheid in open brief na terugkeer bij PSV

Davy Pröpper neemt dinsdag in een uitgebreide open brief afscheid van Brighton & Hove Albion en zijn supporters. De 29-jarige middenvelder vertrok deze zomer bij de Premier League-club en keerde na vier seizoenen afwezigheid terug bij PSV. Pröpper is zeer dankbaar voor de warmte en de steun die hij heeft gevoeld tijdens zijn periode bij de Zuid-Engelse club.

"Ik wil beginnen met een dankwoord richting alle mensen bij Brighton die mij hebben geholpen en de supporters die mij hebben gesteund in de vier seizoenen bij de club", zo opent de vertrokken middenvelder zijn brief richting the Seagulls. "Ik heb een geweldige tijd gehad bij de club en ben blij dat ik meer dan honderd wedstrijden heb kunnen spelen. Het geeft een goed gevoel dat we echt progressie hebben getoond als Premier League-elftal", aldus de PSV'er, die toegeeft dat hij flink moest wennen in zijn beginperiode in Brighton.

"De verhuizing van Nederland naar Engeland viel zwaar, want het is zo'n grote verandering", vervolgt Pröpper zijn terugblik op de Engelse jaren. "Op fysiek vlak ligt het niveau in Engeland echt een stuk hoger. De intensiteit tijdens wedstrijden in de Premier League is compleet anders, ik had dus echt een aanpassingsperiode nodig. Maar gelukkig ging het vanaf het begin voortvarend en we hebben als elftal altijd laten zien dat we op het hoogste niveau in Engeland thuishoren."

Voor Pröpper was de intensieve periode in Brighton soms een rollercoaster aan emoties. "Als we de punten echt nodig hadden dan stelden we steevast pas op het allerlaatste moment orde op zaken. Winnen van Manchester United om lijfsbehoud veilig te stellen en de halve finale tegen Manchester City in de FA Cup, dat waren geweldige momenten met een fantastische sfeer op de tribunes. Dat zijn echt de momenten die ik koester." De middenvelder kende ook tegenslag, met name in zijn laatste seizoen in dienst van Brighton.

"Door blessureleed was het op persoonlijk vlak geen geweldig jaar, maar op zulke moeilijke momenten kon ik altijd op de club rekenen. Ik kan echt niets slechts verzinnen over de technische staf en de spelers van Brighton. Ik ben er trots op dat ik ze heb mogen leren kennen en dat ik samen met ze heb gespeeld. Voetbal is soms een moeilijke zaak, omdat je vaak afscheid moet nemen van mensen. Maar ik heb desondanks vrienden voor het leven gemaakt bij Brighton. Nu ligt er bij PSV een nieuwe uitdaging in het verschiet, met de landstitel en Europees voetbal als doelstellingen. Maar ik zal mijn tijd in Brighton nooit meer vergeten", zo besluit de dankbare Pröpper.