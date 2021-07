‘AC Milan behoort misschien wel tot de top tien van Europa, maar Ajax ook’

Donderdag, 15 juli 2021 om 21:15 • Dominic Mostert

Ajax en Dusan Tadic zijn nog niet op elkaar uitgekeken. Woensdag meldde De Telegraaf dat de aanvoerder een nieuw megacontract gaat ondertekenen in Amsterdam: zijn verbintenis als speler wordt met een jaar verlengd tot medio 2024, waarna Tadic tot medio 2027 als (jeugd)trainer aan de slag kan. In gesprek met het Algemeen Dagblad legt Tadic uit waarom hij afzag van een overstap naar AC Milan en bijtekende bij Ajax.

"Alles aan Ajax is speciaal. De manier van spelen, de filosofie", zegt de spits. "AC Milan behoort misschien wel tot de top tien van Europa, maar Ajax ook. En Ajax is de mooiste van allemaal." Tadic is weliswaar 32 jaar, maar zijn conditie gaat niet achteruit. Hij staat bekend als iemand die altijd het maximale uit zichzelf wil halen, ook toen hij deze zomer vakantie vierde op het Griekse eiland Mykonos. "Wakker worden met buikspieroefeningen en elke dag hardlopen."

Hij probeert zijn ploeggenoten ervan te overtuigen dezelfde mentaliteit aan de dag te leggen. "Dat je niet alleen sterker moet worden omdat je sterker wilt worden, maar ook om blessures te voorkomen. En dat je dan ook meer kunt laten zien op het veld. Drink ook veel water. Ik drink ongeveer zes liter per dag. Maar ook technisch: pass de bal daar en niet daar. Eventueel ook met videofragmenten. Je probeert jonge spelers op alle mogelijke manieren te helpen."

Tadic zegt dat hij 'normaal gesproken' als trainer aan de slag gaat na zijn actieve loopbaan. "Ik moet nog bekijken of het echt iets voor mij is en focus me nu nog vooral op mijn loopbaan als speler. Maar als ik in het voetbal actief wil blijven, dan is trainer worden een mooi alternatief, lijkt me. En ik heb daar het talent voor, denk ik."