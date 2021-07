Leefstijl Süle flink bekritiseerd na EK-echec: ‘Hij is een speciaal geval’

Dinsdag, 13 juli 2021 om 11:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:06

De vroege uitschakeling van Duitsland op het Europees kampioenschap is meerdere spelers al op flinke kritieken komen te staan. Zo moest de uitzwaaiende Toni Kroos het ontgelden bij onder meer Lothar Matthäus en bleef ook bondscoach Joachim Löw niet gevrijwaard van commentaar. Jupp Heynckes richt zich tot Niklas Süle en heeft geen goed woord over voor de manier waarop de verdediger van Bayern München zijn vak beoefent. De voormalig oefenmeester van de Duitse recordkampioen is van mening dat Süle een voorbeeld dient te nemen aan Robert Lewandowski en Joshua Kimmich.

Süle staat erom bekend in het verleden geregeld een bezoekje te hebben gebracht aan fastfood restaurants. Hansi Flick besloot de mandekker afgelopen najaar zelfs tijdelijk uit de selectie te zetten toen hij met overwicht bleek te kampen. Süle werd om disciplinaire redenen buiten de selectie gelaten voor het competitieduel met Werder Bremen in november. Bayern meldde dat Süle er vanwege 'een trainingsachterstand' niet bij was tegen Werder Bremen, maar dat was volgens BILD niet het volledige verhaal. Süle zou zich naar de zin van Flick onvoldoende hebben ingezet op de training en bovendien geen topfitte indruk maken.

De leefstijl van Süle kan ook Heynckes niet bekoren. "Süle is een speciaal geval", vertelt Heynckes in een uitgebreid interview met Kicker. "Als hij professioneel te werk zou gaan en zijn levensstijl aanpast aan zijn werk, heeft hij het in zich om uit te groeien tot een internationale topverdediger. Hij kan bij Bayern elke dag een voorbeeld nemen aan Lewandowski of Kimmich. Als bondscoach moet je naar de clubs en het contact onderhouden met de coaches en spelers. Een bondscoach moet inspirerend zijn voor de hele Bundesliga en een voorbeeld stellen. Ik vertrouw erop dat Hansi Flick dat naar behoren invult."

De voormalig oefenmeester blikt met de Duitse krant uitgebreid terug op het EK en belicht tegelijk de kansen voor Duitsland tijdens het WK in Qatar. "Qatar zou een tussenstop moeten zijn, meer niet. Belangrijker is dat het team wordt vernieuwd. Daarom moet de selectie van 2022 niet alleen gericht zijn op het WK, het vernieuwingsproces van een jong team moet de hoogste prioriteit zijn. Flick kan dat. En een WK in Qatar is sowieso een grens. Daarom valt het te accepteren als Duitsland niet bij de beste vier landen eindigt."

Tot slot bekritiseert Heynckes de aanpak van de UEFA rond het EK. "De elf speelsteden betekenden een enorme reisdruk, zeker onder alle corona-omstandigheden", aldus Heynckes. "De last was ongelijk verdeeld. Ik ben erg kritisch over het feit dat de UEFA en individuele landen zoveel toeschouwers hebben toegelaten te midden van de pandemie, vooral in Londen en Boedapest. Meer dan 60.000 mensen in een stadion is echt onaanvaardbaar. Dat komt door de geldzucht UEFA. Ook vind ik het onbegrijpelijk dat er wedstrijden worden gespeeld in landen waar de mensenrechten worden geschonden."