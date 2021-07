Kroos geeft Hoeness koekje van eigen deeg met cynische tweet

Zondag, 11 juli 2021 om 15:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:24

Toni Kroos moet het flink ontgelden in Duitsland, nadat de middenvelder vroegtijdig werd uitgeschakeld op het EK en naderhand zijn afscheid bekendmaakte bij de nationale ploeg. Waar eerder Lothar Matthäus al felle kritieken uitte aan het adres van Kroos, doet Uli Hoeness daar nog een schepje bovenop. De sportbestuurder van Bayern München kan weinig begrip opbrengen voor het feit dat Joachim Löw op het middenveld de voorkeur gaf aan Kroos boven Joshua Kimmich, die de rechterflank bestreek.

"In de kwalificatie speelden we een aantal goede wedstrijden met vier verdedigers, maar Löw ging terug naar een driemansdefensie omdat hij Toni Kroos moest inpassen", vertelde Hoeness bij Sport1. "Ik heb op het EK geen enkele andere speler gezien die zo speelt. Bij Duitsland werd alleen maar breed, breed, breed gespeeld. Als Toni Kroos in het nieuws komt, omdat hij een keer een bal afpakt van zijn tegenstander, dan klopt er iets niet. Kroos heeft geen plaats in het huidige voetbal. Dat was het grootste probleem bij Die Mannschaft. Ik ben een extreem grote fan van Toni, hij heeft wedstrijden van wereldklasse gespeeld en hij was geweldig bij Bayern, maar zijn manier van spelen is helemaal voorbij."

Uli Hoeneß ist ein Mann mit großem Fußballsachverstand (auch wenn es für RTL nicht gereicht hat), wenig Interesse für Polemik und mit sich komplett im Reinen. Ähnlich wie sein Greenkeeper. — Toni Kroos (@ToniKroos) July 11, 2021

Kroos had de uitspraken van Hoeness meegekregen en reageert zondag via Twitter. "Uli Hoeness is een man met veel voetbalkennis (al was het voor RTL niet goed genoeg). Hij heeft weinig interesse in conflicten en is volledig in vrede met zichzelf. Net als zijn greenkeeper", aldus de middenvelder van Real Madrid met het nodige cynisme. De verwijzing naar de greenkeeper slaat op een legendarische uitspraak van Hoeness over Lothar Matthäus. "Zolang ik en Karl-Heinz Rummenigge iets te zeggen hebben, wordt hij niet eens greenkeeper in het nieuwe stadion", zei Hoeness in 2002.

De tweet van Kroos werd op zijn beurt door presentator Thomas Helmer gepresenteerd in de uitzending. "We leven in een democratie", aldus Hoeness. "Iedereen mag zeggen wat hij wil. Wie uitdeelt, moet ook kunnen incasseren." Hoeness werd door RTL aangesteld als analist, maar zag aan die samenwerking na drie wedstrijden een einde komen. "De samenwerking gold in eerste instantie voor drie wedstrijden", aldus een woordvoerster van RTL. Hoeness zelf zei na de laatste wedstrijd in maart dat hij 'rustig zou overwegen' of hij door zou gaan. Duitse media zeggen dat belangenverstrengeling aan de breuk ten grondslag ligt.