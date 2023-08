Donyell Malen is de held van Borussia Dortmund door doelpunt in 88ste minuut

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 20:26 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:20

Borussia Dortmund is het nieuwe Bundesliga-seizoen begonnen met een nipte overwinning. Door een doelpunt van Donyell Malen in de 88ste minuut won de ploeg van trainer Edin Terzic met 1-0 van 1. FC Köln. Geheel verdiend was de zege niet: de bezoekers waren meerdere keren gevaarlijk en raakten zelfs de lat. Door de overwinning staat Dortmund voorlopig op plek zes in de Bundesliga.

Dortmund begon het duel met twee nieuwelingen: Linksback Rami Bensebaini en verdedigende middenvelder Marcel Sabitzer, die deze zomer overkwamen van respectievelijk Borussia Mönchengladbach en Bayern München. Ook Malen stond in de basis. Felix Nmecha, deze zomer voor dertig miljoen euro overgekomen van VfL Wolfsburg, startte op de bank. Bij Köln stond er met Julian Chabot één voormalig Eredivisionist in de basis.

De thuisploeg had het in de eerste helft erg moeilijk met Köln. Het kwam nauwelijks door de vijandelijke defensie heen, terwijl de bezoekers na ruim een kwartier ineens dicht bij de 0-1 kwamen: een poging van Davie Selke belandde via Niklas Süle op de lat. Het ontbrak bij Dortmund aan snelheid en daadkracht om gevaarlijk te worden. In het laatste kwartier van de eerste helft werden die Borussen dan eindelijk wat dreigender, maar Julian Brandt (redding Marvin Schwäbe) en Mats Hummels (kopbal naast) wisten de ban niet te breken.

In het tweede bedrijf waren beide ploegen enkele keren dreigend. De grootste mogelijkheden waren voor de bezoekers: Eric Martel kopte naast op aangeven van Florian Kainz, doelman Gregor Kobel kon invaller Sargis Adamyan tot twee keer toe het scoren beletten en Dejan Ljubicic schoot net over. Dortmund kwam ondertussen niet veel verder van een kopbal van Hummels die naast ging, waardoor de thuisploeg het seizoen leek te openen met puntenverlies. Totdat een corner vlak voor tijd verlengd werd en bij Malen belandde. Al vallend schoot de Nederlander raak, waardoor de drie punten tóch in Dortmund bleven.