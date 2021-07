Gary Neville kan woede om uitspraak van Boris Johnson niet verkroppen

Maandag, 12 juli 2021 om 13:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:48

Gary Neville hekelt het online racisme richting Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka na hun gemiste strafschoppen in de EK-finale van zondagavond. De voormalig rechtsback van Manchester United, tegenwoordig werkzaam als analist, vindt dat de Britse premier Boris Johnson keihard moet optreden tegen dergelijk gedrag. Alleen mooie woorden veranderen niets, zo luidt het oordeel van de boze Neville.

"De premier heeft het racisme richting de Engelse spelers inmiddels scherp veroordeeld, het is zelfs breaking news", opent Neville maandag in een video-interview met Sky Sports. "Een paar weken geleden benadrukten Gareth Southgate en zijn spelers vijf dagen op rij dat ze op de knieën zouden gaan om gelijkheid te promoten en een standpunt tegen racisme in te nemen. De premier zei vervolgens dat het prima was dat een deel van de Engelse bevolking de spelers met boegeroep zou begroeten", aldus de verontwaardigde analist, die vindt dat de Britse regering juist het voortouw moet nemen in de strijd tegen racisme en ongelijkheid.

"It starts at the very top." Former footballer @GNev2 says has called on Boris Johnson to take a tougher stance on racism in football after some England players received abuse online following last night's clash with Italy.#Euro2020: https://t.co/KUBv2VLGWI pic.twitter.com/VoJPtslaaP — Sky News (@SkyNews) July 12, 2021

Neville kijkt er niet van op dat Rashford, Sancho en Saka op internet aan de schandpaal zijn genageld. "Op het moment dat ze misten wist ik dat dat zou gaan gebeuren. Het is helaas gewoon geworden in sport en de maatschappij om spelers openlijk te bekritiseren vanwege hun sportprestaties, en alleen maar vanwege hun huidskleur. Het is de taak van de regering om de acceptatie voor het op de knieën gaan en het bestrijden van racisme te promoten." Neville wil daarnaast dat de social media-bedrijven hun verantwoording nemen op het moment dat er racistische uitingen worden gedaan.

"Die bedrijven moeten daar veel harder tegen optreden", vervolgt de voormalig rechtsback van Manchester United. "De individuen die de spelers aanvallen op internet moeten geïsoleerd komen te staan. Het zou een goed idee zijn als hun werkgevers ervan op de hoogte worden gebracht, zodat ze verantwoording nemen en de consequenties van hun daden onder ogen zien. Maar ook voor de FA, Premier League en andere organisaties zoals de UEFA en FIFA ligt hier een taak weggelegd. Het is belachelijk dat we hier in 2021 nog over praten, maar helaas is dat wel de realiteit."

FA publiceert diep in de nacht statement na ‘walgelijk gedrag’

Het online racisme richting de Engelse spelers is de voetbalbond een doorn in het oog. Lees artikel

Arsenal komt maandag met een statement naar aanleiding van de beledigingen aan het adres van Saka. "Het racisme richting zwarte spelers kan niet zo doorgaan. De social media-bedrijven en de autoriteiten moeten ingrijpen om zo de dagelijkse stroom aan beledigingen richting onze spelers te stoppen. Intern doen we er bij Arsenal alles aan om onze spelers te steunen, zowel emotioneel als in de praktijk. Helaas zijn we beperkt in onze mogelijkheden. Onze boodschap naar Bakayo is: hou je hoofd omhoog. We zijn ontzettend trots op je en hopen je weer snel te kunnen verwelkomen hier", zo luidt het statement van the Gunners.

Naast Arsenal is ook de UEFA ontstemd over de stroom aan haatberichten richting de Engelse spelers die faalden vanaf elf meter op Wembley. "Wij walgen van de beledigingen richting de Engelse spelers tijdens de EK-finale en veroordelen dat gedrag dan ook ten zeerste. Zoiets hoort niet thuis in het voetbal en in de maatschappij. We sluiten ons aan bij de Engelse spelers en de FA die graag zien dat er keiharde maatregelen worden genomen."

Johnson gaf maandagochtend via Twitter commentaar op de racistische uitingen die zijn gedaan in de nasleep van de verloren EK-finale. "De Engelse spelers horen juist als helden te worden behandeld. Zij moeten niet racistisch bejegend worden op de sociale media. De mensen die hier verantwoordelijk voor zijn moeten zich diep schamen." Prins William deelt de mening van de geschokte Johnson. "Ik ben gewoon misselijk van de racistische beledigingen tegen de Engelse spelers na het duel van gisteravond. Het is volkomen onacceptabel dat spelers dit soort afschuwelijk gedrag moeten ondergaan. Het moet nu eens ophouden en alle betrokkenen moeten verantwoordelijk gehouden worden", zo valt te lezen in een verklaring op Twitter.