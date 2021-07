FA publiceert diep in de nacht statement na ‘walgelijk gedrag’

Maandag, 12 juli 2021 om 06:52 • Yanick Vos • Laatste update: 07:02

De Britse politie doet na de EK-finale onderzoek naar racistische uitlatingen op social media over drie zwarte spelers van de nationale ploeg van Engeland. Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka misten alle drie hun penalty in de strafschoppenserie tegen Italië. Het leidde online tot racistische reacties. De Engelse voetbalbond FA heeft diep in de nacht een statement gepubliceerd.

Na 120 minuten voetbal was de stand op Wembley nog altijd 1-1, waardoor er een strafschoppenserie aan te pas moest komen. Rashford en Sancho waren vlak voor tijd ingevallen om een penalty te nemen. Saka viel eerder in de wedstrijd in en miste zijn strafschop ook. Italië nam de penalty’s beter en ging met de EK-titel aan de haal. Engelse fans konden hun frustratie niet verkroppen en klommen op social media in de pen. Zij richtten zich op racistische wijze richting Rashford, Sancho en Saka.

De politie noemt de uitlatingen richting de zwarte spelers van Engeland ‘totaal onacceptabel’ en heeft een onderzoek ingesteld. De FA zegt ‘geschokt’ te zijn door het online racisme en schaart zich achter de internationals, zo klinkt het in een statement op social media. "We kunnen niet duidelijk genoeg zeggen dat iedereen die dit soort walgelijk gedrag vertoont niet welkom is om het team te volgen." De voetbalbond roept op om de daders zo zwaar mogelijk te straffen voor hun daden.

Top story: @KyleJGlen: 'Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. ' pic.twitter.com/S9biNyHqf6, see more https://t.co/A7rPphOyfD — STOP alla Casta ™ (@bastaCasta) July 12, 2021

De Britse politie hield zondag in totaal 49 mensen aan rond de EK-finale. Bij ongeregeldheden rond de wedstrijd op Wembley raakten bovendien negentien agenten gewond, zo meldt de politie op Twitter. Voor de wedstrijd kwam het al tot ongeregeldheden in Londen. Op Leicester Square werd door supporters onder meer met flessen gegooid, terwijl Wembley werd bestormd door fans die geen kaartje hadden. Het leidde tot een vechtpartij in het stadion, zo is te zien op beelden die op social media verschenen.