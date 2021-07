‘Ajax gunt Dusan Tadic volgend seizoen mooie transfer naar het buitenland’

Vrijdag, 9 juli 2021 om 23:59 • Mart van Mourik

Mike Verweij verwacht dat Ajax bereid is om vanaf volgend seizoen mee te werken aan een transfer als er een club komt voor Dusan Tadic. In de podcast Kick-Off Oranje gaat de journalist in op de vermeende interesse van AC Milan in de aanvaller, die volgens Marc Overmars ‘niet te koop is’. Volgens Verweij zou Ajax vanaf het seizoen 2022/23 echter wel bereid zijn om de Serviër een eventuele transfer ‘te gunnen’.

De aanvoerder van de Amsterdammers werd de afgelopen dagen in verband gebracht met AC Milan, en woensdag bevestigde hij zelf tegenover De Telegraaf dat de interesse van de Italianen serieus was. “Ze hebben zich bij mijn agent (Milos Malenovic, red.) gemeld en een bod gedaan. Dat vind ik mooi, omdat er respect uitspreekt. Het is een geweldige club, die net als Ajax een geweldige historie heeft. Maar Ajax is mijn club en ik wil me op het voetbal focussen”, zei Tadic.

Verweij herhaalt in de podcast de woorden van Tadic, maar vermoedt tegelijkertijd dat de 32-jarige aanvaller toch wel oren heeft naar een avontuur elders. “Ik denk dat het toch wel serieuzer was dan het leek”, oppert de verslaggever. “Het verhaal is nu wel in de kiem gesmoord, maar ik denk dat hij er wel open voor stond. Kijk, Ajax gunt Tadic een mooie buitenlandse transfer, alleen niet dit seizoen. Hij heeft een contract tot 2023 als speler en tot 2026 als trainer bij Ajax, maar ik vond het opvallend dat Overmars zei dat een verkoop dít seizoen onbespreekbaar was. Daarmee zet je de deur open voor volgend jaar.”

“Als het Tadic lukt om in de eerste vier jaar dat hij bij Ajax zit driemaal kampioen te worden, de halve finale Champions League bereikt én de kwartfinale Europa League haalt, dan denk ik dat je die jongen een kans, als die zich voordoet, moet gunnen”, besluit Verweij, die aangevuld wordt door Valentijn Driessen. “Het is echt één van de beste aankopen die Ajax ooit gedaan heeft. Vooral vanwege de voorbeeldfunctie die hij goed invult, én hij levert ook nog eens. Er zijn andere jongens die ook wel leven als een prof, maar zij leveren dan weer te weinig. Stel hij gaat weg en je moet een ander halen...", aldus Driessen.