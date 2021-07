LaLiga-voorzitter waarschuwt Barcelona: ‘Dan is het onmogelijk dat Messi blijft’

Donderdag, 8 juli 2021 om 22:03 • Chris Meijer

Het is voorlopig nog de vraag of Lionel Messi ook volgend seizoen bij Barcelona speelt. Javier Tebas, voorzitter van LaLiga, benadrukt donderdag nog eens dat de Catalanen op dit moment niet de financiële ruimte hebben om de 34-jarige Argentijnse aanvaller vast te leggen. Barcelona moet flink bezuinigen om aan de Financial Fair Play-regels van de Spaanse competitie te voldoen, een regelgeving die nog strenger is dan de financiële eisen van de UEFA.

In het seizoen 2019/20 mocht Barcelona nog 671,4 miljoen euro uitgeven, een bedrag dat bepaald wordt op basis van inkomsten, kosten en schulden. Deze grens kelderde vorig jaar al naar 382,7 miljoen euro en bedraagt nu 347 miljoen euro. Eric García, Memphis Depay, Sergio Agüero en Emerson Royal werden door Barcelona al binnengehaald, maar Goal meldde afgelopen week dat zij pas geregistreerd mogen worden indien er enkele grootverdieners van de hand worden gedaan. Lionel Messi moet eveneens als ‘nieuwe aanwinst’ worden ingeschreven, omdat zijn contract afgelopen week officieel verliep.

Barcelona bespaarde al 25 miljoen euro met het vertrek van Junior Firpo, Francisco Trinçao, Konrad de la Fuente, Jean Claire Todibo en Matheus Fernandes, maar kan écht bezuinigen als Samuel Umtiti, Miralem Pjanic en Philippe Coutinho kunnen worden verkocht. Tebas kreeg donderdag de vraag of Messi bij Barcelona zal blijven. “Ik weet het niet. Als er niemand wordt verkocht, is het onmogelijk dat Messi bij Barcelona blijft”, antwoordde Tebas tegenover het programma Jugones. De voorzitter van LaLiga bevestigde een gesprek van dertig minuten met Barcelona-president Joan Laporta te hebben gehad over de financiële situatie van de club en Messi. Tebas zou Laporta met klem hebben gevraagd om de regels te volgen zoals ze zijn.

“Messi zal niet kunnen tekenen op de voorwaarden die hij in zijn vorige contract had. Dat is onmogelijk, maar ik denk dat er op dit moment geen enkele Europese club is die dat bedrag kan betalen. Niet alleen Barcelona heeft daar problemen mee”, geeft Tebas te kennen. “De beslissing of Messi bij Barcelona blijft is niet aan mij, maar aan de club. We hopen dat ze hun problemen kunnen oplossen, zodat Messi in Spanje kan blijven. Natuurlijk willen we dat de beste spelers in LaLiga spelen. Maar aan de andere kant zijn Neymar en Cristiano Ronaldo vertrokken en de competitie groeit nog steeds.”

“De Serie A en de Ligue 1 zijn niet zo hard gegroeid, ondanks dat ze die sterspelers hebben. We moeten niet geobsedeerd zijn door spelers. Het zou geweldig zijn als Messi blijft, maar het is niet essentieel”, vervolgt Tebas. “Onze regels zijn toereikend. Door de pandemie zijn er minder inkomsten en hogere verliezen. Zonder regels zouden er alleen maar meer schulden komen. Wij vinden onze regels acceptabel en de clubs moeten zich er naar schikken. De clubs hebben zelf ingestemd met de regels. Het is niet de eerste keer in de afgelopen jaren dat clubs spelers vastleggen en niet kunnen inschrijven. Ik weet zeker dat Barcelona het weet op te lossen. Zo niet, kunnen ze geen nieuwe spelers inschrijven.”

“Barcelona heeft altijd tegen de grens aan gezeten. Toen de pandemie kwam, hadden ze geen buffer meer. Geen enkele club heeft zo de grenzen opgezocht. Barcelona verloor 350 miljoen euro aan omzet in de pandemie”, stelt Tebas. “De verliezen bij Real Madrid zijn kleiner. Zij hebben spelers met hoge salarissen kunnen verhuren, dat is bij Barcelona niet het geval geweest. Manchester City heeft ook 270 miljoen euro aan omzet verloren, Paris Saint-Germain 250 miljoen euro. Alle grote clubs hebben tijdens de pandemie geld verloren, Real Madrid doet het fantastisch in deze tijd.”