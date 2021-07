Alle seinen op rood: Barcelona mag Messi, Depay en Agüero niet inschrijven

Maandag, 5 juli 2021 om 23:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:51

Barcelona heeft het door LaLiga ingestelde salarislimiet ver overschreden en mag voorlopig geen nieuwe spelers inschrijven in de competitie, zo melden Spaanse media. De club kampt met een 'vergiftigde erfenis' van Josep Maria Bartomeu, die als voormalig president de salarislasten gigantisch liet oplopen. Het probleem is niet eenvoudig op te lossen: Barcelona moet meerdere grootverdieners van de hand doen, maar voorlopig is er nauwelijks belangstelling.

Als gevolg van regelgeving in LaLiga mag Barcelona op dit moment geen nieuwe spelers registeren, weet Goal. Dat betekent dat de aanwinsten Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric García en Emerson Royal niet kunnen worden ingeschreven voor de competitie. Het contract van Lionel Messi is formeel op 1 juli beëindigd. Het lijkt erop dat Barcelona een nieuw dienstverband met de sterspeler zal overeenkomen, maar ook Messi mag op dat moment niet ingeschreven worden: ook de Argentijn geldt dan als 'nieuwe aanwinst'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voorlopig heeft niemand zich gemeld voor Samuel Umtiti.

Barcelona mag vanwege de financiële problemen bij de club slechts 25 procent van zijn besparingen herinvesteren in het salaris van nieuwe spelers. De club heeft inmiddels afscheid genomen van vijf spelers: Junior Firpo (voor vijftien miljoen euro verkocht aan Leeds United), Francisco Trinçao (verhuurd met optie tot koop aan Wolverhampton Wanderers), Konrad de la Fuente (voor drie miljoen euro verkocht aan Olympique Marseille), Jean Claire Todibo (voor 8,5 miljoen euro plus 5,5 miljoen euro aan variabelen verkocht aan OGC Nice) en Matheus Fernandes. Het contract van laatstgenoemde werd eenzijdig ontbonden, waardoor de 23-jarige middenvelder recht heeft op 4,2 miljoen euro. Fernandes onderneemt overigens juridische stappen om zijn ontslag aan te vechten.

In totaal bespaart Barcelona met het wegsturen van het vijftal ongeveer 25 miljoen euro. Daarbij wordt gekeken naar de besparing op loonlasten én afschrijvingen. Hoewel Barcelona door het vertrek van de vijf spelers even lucht heeft, is een besparing van 25 miljoen euro lang niet genoeg. De echte bezuinigingen moeten geboekt worden op drie overbodige grootverdieners, te weten Samuel Umtiti, Miralem Pjanic en Philippe Coutinho.

Miralem Pjanic drukt met een salaris van zestien miljoen euro op de begroting.

Umtiti en Pjanic hebben inmiddels te horen gekregen transfervrij te mogen vertrekken bij Barcelona, maar geen enkele club is in staat om de spelers een vergelijkbaar salaris te betalen. Umtiti strijkt bij Barcelona twintig miljoen euro bruto per jaar op, terwijl Pjanic voor zestien miljoen euro op de loonlijst staat. Coutinho is met een transfersom van 135 miljoen euro de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis: jaarlijks schrijft Barcelona 28 miljoen euro af op de Braziliaan. De club hoopt Coutinho te verhuren om van zijn salaris van veertien miljoen euro per jaar verlost te worden, maar blijft in dat geval wel gebonden aan de enorme afschrijving.

Mocht Barcelona van Umtiti, Pjanic en Coutinho verlost worden, dan betekent dat een besparing van rond de 64 miljoen euro, bovenop het bedrag van 25 miljoen euro dat al bespaard is met het afscheid van het eerder genoemde vijftal. Dat zou betekenen dat Barcelona voor 22,2 miljoen euro aan nieuwe spelerssalarissen mag inschrijven, onvoldoende voor alle aanwinsten: Barça haalde Agüero (met een salaris van twaalf miljoen euro bruto per jaar), Depay (twaalf miljoen euro per jaar), Garçia (twee miljoen euro per jaar) en Emerson (drie miljoen euro per jaar).

Indien het contract van Messi niet verlengd wordt, zou Barcelona in één klap meer dan 100 miljoen euro besparen, maar dat lijkt Joan Laporta geenszins van plan. Het is de vraag hoe de president het salarishuis van Barcelona op orde wil krijgen. Ook als Messi gigantisch inlevert, past de 34-jarige Argentijn niet binnen het salarisplafond dat LaLiga heeft opgelegd. Barcelona heeft de gesprekken geopend met Javier Tebas, de voorzitter van LaLiga, in de hoop op coulance.