VVCS tikt Heracles Almelo op de vingers: ‘Onbegrijpelijk en onacceptabel’

Woensdag, 7 juli 2021 om 13:56 • Laatste update: 13:57

Spelersvakbond VVCS is niet te spreken over de manier waarop Heracles Almelo 'olie op het vuur heeft gegooid' rond de transfer van Robin Pröpper naar FC Twente. De verdediger verkoos een nieuw avontuur in Enschede boven een langer verblijf in Almelo, wat in Almelo het nodige sentiment met zich meebracht. Supporters van Heracles spraken zich via sociale media uit over de transfer en de club zelf bood fans de gelegenheid om shirts met Pröpper te laten herdrukken. Onbegrijpelijk en onacceptabel, vindt de VVCS.

Vorige week kwam Heracles met het bericht dat supporters de mogelijkheid krijgen om hun met Pröpper bedrukte shirt kunnen laten herdrukken. "Wij hebben de afgelopen uren veel verzoeken van supporters ontvangen om hun shirts met de naam van Robin Pröpper erop opnieuw te drukken", valt te lezen op de website van de Almelose Eredivisionist. "Wij begrijpen de emoties en de gevoelens van onze achterban rondom de overgang naar FC Twente. Vandaar dat we onze supporters kosteloos de mogelijkheid bieden om de shirts te laten bedrukken met een andere naam."

Bij de VVCS kan de actie van Heracles op weinig sympathie rekenen. "Voor de VVCS staat het vast dat het aan Heracles Almelo is om zich in te spannen om de sentimenten als bedoeld weg te nemen, dan wel tenminste te temperen", schrijft de spelersvakbond op zijn website. "En zeker niet om 'olie op het vuur te gooien'. De club hoort als ex-werkgever haar ex-aanvoerder en diens naasten waar mogelijk juist te beschermen. Dat doet zij zeker niet wanneer op de officiële website van Heracles de herdruk van shirts voorzien van de naam Pröpper wordt gefaciliteerd en zelfs aangemoedigd."

De spelersvakbond is dan ook allerminst blij met de actie van Heracles. "Het moge duidelijk zijn dat de VVCS dit soort uitlatingen van een club zeker niet begrijpt en ook niet acceptabel vindt. Heracles werd hierop ook schriftelijk gewezen." Pröpper heeft inmiddels zijn eerste minuten in het shirt van FC Twente gemaakt. De centrumverdediger kwam afgelopen zaterdag in actie tijdens de eerste oefenwedstrijd van het seizoen tegen Sparta Enschede (8-1). Aanvankelijk was het de bedoeling dat Pröpper niet in actie zou komen, maar door het wegvallen van Kik Pierie kwam zijn officieuze debuut eerder dan gepland. Ook tegen HSC'21 kwam hij dinsdag in actie.