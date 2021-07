Ajax en Feyenoord maken selecties voor trainingskampen bekend

Maandag, 5 juli 2021 om 15:04 • Chris Meijer • Laatste update: 15:44

Ajax en Feyenoord hebben hun selecties voor de trainingskampen in respectievelijk De Lutte en Oostenrijk bekendgemaakt. Bij de Amsterdammers keren Mohammed Kudus en Sébastien Haller na hun vakantie terug tijdens de stageweek in het oosten van Nederland terug in de selectie. Feyenoord reist zonder Nicolai Jörgensen af naar Oostenrijk, terwijl trainer Arne Slot jeugdspeler Noah Naujoks aan zijn selectie heeft toegevoegd.

Bij Ajax zullen in De Lutte - waar wordt geoefend tegen Quick’20 (dinsdag 6 juli) en SC Paderborn (zaterdag 10 juli) - de internationals die actief zijn (geweest) op het EK, de Copa América, de Gold Cup of de Olympische Spelen - Maarten Stekelenburg, Daley Blind, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Sean Klaiber, Antony en Edson Álvarez - nog ontbreken. Haller en Kudus keren terug van hun vakantie, nadat Jurgen Ekkelenkamp, Perr Schuurs, Devyne Rensch en Dusan Tadic zich afgelopen vrijdag al bij de selectie voegden.

Kjell Scherpen reist niet met Ajax mee naar De Lutte. De 21-jarige doelman is volgens De Telegraaf in Engeland om een transfer naar Brighton & Hove Albion af te ronden. Ten Hag neemt met onder meer Calvin Raatsie, Victor Jensen, Youri Regeer, Kian Fitz-Jim, Sontje Hansen, Naci Ünüvar, Youri Baas, Enric Llansana, Ar'jany Martha, Rio Hillen, Anass Salah-Eddine, Kristian Hlynsson, Liam van Gelderen, Christian Rasmussen en Amourricho van Axel Dongen de nodige jongen talenten mee op trainingskamp.

Feyenoord reist deze week af naar Oostenrijk voor een trainingskamp en zal dat doen zonder Ridgeciano Haps, Steven Berghuis en Jörgensen. Haps gaat met Suriname de Gold Cup spelen, terwijl Berghuis - die nadrukkelijk gelinkt wordt aan een transfer naar Ajax - nog vakantie heeft nadat hij met Oranje actief was op het EK. Slot liet eerder al weten dat Jörgensen voorlopig niet hoeft te rekenen op een plek in de selectie en de Deense spits reist dan ook niet mee naar Oostenrijk. Orkun Kökçü en Robert Bozeník sloten maandag weer aan bij de selectie, nadat ze met Turkije en Slowakije al in de groepsfase van het EK strandden.

Ook Slot neemt de nodige jeugdspelers mee op trainingskamp. Eerder werd al duidelijk dat Antoni Milambo en Lennard Hartjes mee mochten naar Oostenrijk, maar ook de negentienjarige aanvallende middenvelder Naujoks heeft een plek in de selectie gekregen. Feyenoord neemt ook onder meer Devin Remie, Denzel Hall, Ramon Hendriks en Sondre Skogen mee op trainingskamp.

Volledige selectie van Ajax: Remko Pasveer, Jay Gorter, Calvin Raatsie, Jurgen Ekkelenkamp, Sébastien Haller, Zakaria Labyad, Noussair Mazraoui, Lisandro Magallán, David Neres, Danilo Pereira, Dusan Tadic, Kenneth Taylor, Mohammed Kudus, Devyne Rensch, Perr Schuurs, Victor Jensen, Youri Regeer, Kian Fitz-Jim, Sontje Hansen, Naci Ünüvar, Youri Baas, Enric Llansana, Ar'jany Martha, Rio Hillen, Anass Salah-Eddine, Kristian Hlynsson, Liam van Gelderen, Christian Rasmussen en Amourricho van Axel Dongen.

Volledige selectie van Feyenoord: Justin Bijlow, Ofir Marciano, Thijs Jansen, Devin Remie, Marcus Pedersen, Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Ramon Hendriks, Denzel Hall, Sondre Skogen, Mark Diemers, Leroy Fer, Francesco Antonucci, João Teixeira, Achraf El Bouchataoui, Orkun Kökcü, Guus Til, Jens Toornstra, Wouter Burger, Lennard Hartjes, Antoni Milambo, Noah Naujoks, Luis Sinisterra, Bryan Linssen, Róbert Bozeník, Naoufal Bannis, Christian Conteh en Dylan Vente.