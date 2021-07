Eiting verlaat Ajax met opgeheven hoofd: ‘Niemand sluit dat uit’

Maandag, 5 juli 2021

Carel Eiting besloot onlangs om Ajax na veertien seizoenen te verlaten, met Racing Genk als zijn nieuwe werkgever. De middenvelder had al enkele maanden contact met de club van trainer John van den Brom en hij staat dan ook volledig achter zijn keuze. Eiting had in de afgelopen periode meerdere opties om uit te kiezen. Hij sluit daarnaast niet uit dat en in de toekomst een tweede dienstverband bij Ajax volgt.

Opties genoeg dus voor Eiting, die uiteindelijk in Genk een meerjarig contract tekende. "Die had ik zeker. Maar voor mij was het vrij snel duidelijk dat ik dit de ideale stap vond voor mijn carrière en mijn ontwikkeling", zo klinkt het in een uitgebreid interview met Ajax Showtime. "Of ik per se naar het buitenland wilde? Ja, ik wilde graag naar het buitenland. Als speler en als mens vind ik het leuk om dingen te ontdekken en nieuwe culturen mee te maken." Eiting was graag definitief doorgebroken bij Ajax, maar door blessures en de forse concurrentie kwam dat er in de afgelopen jaren nooit van.

"Het is grappig hoe mensen daarnaar kijken. Mensen vullen dat op een bepaalde manier in en dat is helemaal prima", aldus Eiting, die een jaar geleden al wist dat een vertrek bij Ajax er aan zat te komen. "Als je verhuurd wordt (aan Huddersfield Town, red.), weet je in principe dat je daarna een transfer maakt", benadrukt de realistische middenvelder. Eiting koestert desondanks geen enkele wrok richting Ajax. "Natuurlijk, ik heb met zoveel mensen een goede band opgebouwd. Vanuit mijn kant heb ik goede dingen laten zien, zodat er mogelijk een samenwerking kan zijn in de toekomst. Niemand sluit dat uit."

Eiting weet dat meer jeugdspelers uiteindelijk niet doorbreken in de hoofdmacht van Ajax. Toch staat de jeugdopleiding van de Amsterdamse club wat hem betreft op eenzame hoogte. "Als jij in jezelf gelooft en je vindt het leuk, kun je er altijd komen. Ajax zal altijd proberen jeugdspelers te helpen en te stimuleren. Zoveel mensen binnen Ajax hebben mij geholpen in mijn ontwikkeling als voetballer en als mens en daar ben ik dankbaar voor. Ik hoop en weet dat ze dat blijven doen, en dat maakt Ajax ook zo groot", zo besluit de vertrokken middenvelder.