Eiting over vertrek bij Ajax: ‘Dat was het moment waarop we elkaar aankeken’

Dinsdag, 29 juni 2021 om 10:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:48

Voor Carel Eiting is er definitief een einde gekomen aan zijn tijd bij Ajax. De middenvelder tekende eind vorige week een contract voor drie seizoenen bij RC Genk en gaat daar samenwerken van John van den Brom. Eiting had nog een contract voor een jaar in Amsterdam, maar wilde meer speeltijd en hoopt dat onder Van den Brom te krijgen. In een interview met Ajax Life zegt Eiting altijd de steun te hebben gevoeld van de clubleiding van Ajax, ook al is zijn echte doorbraak uitgebleven in de hoofdstad.

"Ajax en ik stonden voor alles open, maar als je wordt verhuurd, is de kans daarna vrij groot dat je definitief een stap maakt", aldus Eiting. De middenvelder keerde na een huurperiode bij Huddersfield Town terug bij Ajax, maar kreeg te horen dat zijn kans op speeltijd gering zou zijn in Amsterdam. "Er zijn namelijk niet veel clubs die kunnen tippen aan het niveau wat Ajax op dit moment nastreeft. Toen ik bij de trainer aangaf dat ik weer verhuurd wilde worden om garantie te hebben op speeltijd, was dat eigenlijk wel het moment dat we elkaar aankeken en zeiden: 'We gaan allebei onze eigen weg'. Je wil altijd voor Ajax spelen, maar ook garantie hebben op speeltijd en iets nieuws ervaren. Daarin hebben Overmars en Van der Sar mij altijd gesteund."

Desondanks kijkt Eiting met een voldaan gevoel terug op zijn tijd bij Ajax. De linkspoot kwam in 2007 over van AFC en droeg vervolgens veertien jaar het shirt van Ajax. "Ik was de laatste van mijn lichting die nog bij Ajax voetbalde, dus dat veranderde de situatie wel", gaat Eiting verder. "Als je met niemand meer op het veld staat met wie je al die jaren hebt gespeeld... Het blijft altijd gek om weg te gaan, maar ik heb een geweldige tijd bij Ajax gehad. Ik heb mijn basisdebuut in de Champions League gemaakt, gescoord in de Europa League en wedstrijden in de Eredivisie en de TOTO KNVB Beker gespeeld. Ik heb dus eigenlijk alles meegemaakt. Die blessures maakten het soms wel lastig, maar ik kijk heel positief terug op mijn tijd bij Ajax."

Eiting sluit niet uit dat hij in de toekomst terugkeert in Amsterdam, al wil hij zich eerst focussen op een carrière elders. De kans bestaat dat hij met Genk komend seizoen PSV treft in de Champions League, mochten de Eindhovenaren zich ontdoen van Galatasaray in de tweede voorronde. "Ik kan geweldig spelen, maar als het bij Ajax de komende tien jaar vol is op mijn positie…", zegt Eiting. "Ajax en ik hebben naar elkaar uitgesproken dat de deur in wat voor rol altijd openstaat. Ik ga nu gewoon doen wat ik leuk vind, zo goed mogelijk spelen, beter worden en een zo leuk mogelijke carrière maken. De deur voor Ajax zal nooit dichtgaan, want ik ben voor altijd Ajacied."