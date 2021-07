Van Hanegem is er klaar mee: ‘Rij hem in een bakfiets naar het vliegveld’

Donderdag, 1 juli 2021 om 13:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:41

Willem van Hanegem vindt dat Feyenoord zo snel mogelijk afscheid moet nemen van Nicolai Jörgensen. Volgens de analist is de Deense spits, die al niet meer wordt gebruikt door trainer Arne Slot, veel te veel bezig met een vertrek uit Rotterdam. Van Hanegem is van mening dat je als speler met trots het shirt van Feyenoord hoort te dragen. "Die club is het mooiste wat er is."

"Jörgensen verdient 1,7 miljoen euro en het ziet ernaar uit dat als in de komende weken clubs de transfersom niet willen betalen, dat het shake hands wordt en weg. En levert het Feyenoord 1,7 miljoen euro op. Wat vind je daarvan?", vraagt Hans Kraay junior van ESPN aan Van Hanegem. "Ik zou het straks al doen", antwoordt De Kromme op cynische wijze. "Je ziet toch weleens mensen met zo'n bakfiets? Doe hem in zo'n bakje en rij hem naar het vliegveld."

"Dat is toch zo, Hans? Je moet met je gevoel bij die club zijn, die club is het mooiste wat er is", gaat Van Hanegem verder. "Want ondanks dat ze niet zo bijzonder goed spelen, is het toch de mooiste club die er is. Alleen een heleboel mensen beseffen dat niet. Die jongen (Jörgensen, red.) wil weg, nou oké, die kan je toch niet tegenhouden. Net als Steven Berghuis, dan moet je niet gaan lopen zaniken en zeuren, want dan krijg je alleen maar dat gezeik dat ze gaan schelden en allemaal gekke dingen gaan doen. Daar heb je niks aan", aldus Van Hanegem.

Van Hanegem vindt het een goede zaak dat Slot Jörgensen heeft verbannen en de trainer in ruste hoopt dat de opvolger van Dick Advocaat de tijd krijgt in De Kuip om zijn voetbalvisie over te brengen op de spelersgroep. "Laat de trainer één of twee jaar z'n best doen in de hoop dat het heel leuk en aantrekkelijk voetbal wordt. Dat kan er best wel eens inzitten."