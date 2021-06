Van Hanegem laat geen spaan heel van Feyenoorder: ‘Word je doodziek van’

Dinsdag, 22 juni 2021 om 15:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:44

Willem van Hanegem heeft alle begrip voor het feit dat Nicolai Jörgensen voorlopig geen deel uitmaakt van de A-selectie van Feyenoord. De spits is door trainer Arne Slot uit de selectie gezet nadat hij intern zijn vertrekwens duidelijk heeft gemaakt. In de tussentijd ziet de oefenmeester het niet zitten om de Deen bij de groep te houden. Een besluit waar Van Hanegem wel begrip voor op kan brengen, zo vertelt hij tegen ESPN. De oud-speler is de afgelopen jaren amper onder de indruk geraakt van de prestaties van Jörgensen.

Van Hanegem is op zijn zachtst gezegd niet echt te spreken over Jörgensen. "Nergens heeft hij zoveel goals gemaakt als hier", doelt Van Hanegem op de 46 doelpunten die Jörgensen tot dusver wist te maken namens Feyenoord. "Maar die gasten vergeten alles. Hij is alleen maar ziek, zwak en misselijk. Heeft hij een blauwe nagel, dan kan hij niet spelen. Dank denk ik: jongens, schiet nou toch op man. Daar word je toch doodziek van? Slot heeft het goed gedaan. Als dat zo is, dan moet je weggaan. Anders sta je alleen maar in de weg. Als je fit wil blijven, dan train je maar apart."

Jörgensen was maandag, toen Feyenoord voor het eerst trainde in aanloop naar het nieuwe seizoen, een opvallende afwezige. "Het is een hele goede zaak", vervolgt Van Hanegem. "Ik heb me al een paar jaar mateloos geërgerd aan hem. Hij heeft één geweldig seizoen gehad. Je moet je bedenken hoe het mogelijk is dat ze toen kampioen zijn geworden. Dat is ook heel gek. Ik was ook blij, iedereen was blij, maar je denkt weleens hoe het in godsnaam mogelijk is geweest. Toen speelden ze allemaal misschien boven hun niveau, maar dat maakt niks uit. Hij heeft daar ook van geprofiteerd."

Mogelijk gaat Feyenoord in de transferperiode op zoek naar een vervanger van Jörgensen. Slot wil echter eerst zien wat de spitsen die wél tot de selectie behoren in hun mars hebben. "We hebben Bryan Linssen die het vorig seizoen prima heeft ingevuld, we hebben Róbert Bozenik die terugkomt (van het EK, red.), we hebben Naoufal Bannis en Dylan Vente, dus qua aantal zitten we goed", somt de opvolger van Dick Advocaat op. "We hebben de komende weken de tijd om te kijken hoe die jongens het doen. Dan kan het maar zo zijn dat we ons op die positie moeten versterken, maar dat kan ook op een andere positie zijn."