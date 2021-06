Van Hanegem wil wereldster als bondscoach: ‘KNVB, bel hem op’

Dinsdag, 29 juni 2021 om 19:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:50

Willem van Hanegem hoopt op een grote naam als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Enkele uren na de bekendmaking van het vertrek van Frank de Boer als bondscoach van Oranje komt de oud-international met een wereldster als eventuele opvolger: Zinédine Zidane. De 49-jarige Fransman is in ieder geval beschikbaar na zijn vertrek bij Real Madrid. “Bel Zidane op’’, zo klinkt het verzoek van de Kromme aan de KNVB.

“Geen idee of hij interesse heeft in de KNVB, maar soms willen trainers in een fase in hun loopbaan gewoon heel graag bondscoach zijn. En wij zijn geen IJsland, Luxemburg of Letland. Misschien ziet hij Oranje wel zitten. Waarom niet?’’, zo vraagt Van Hanegem zich openlijk af in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem vindt het vreemd dat KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma de klus om een opvolger voor De Boer te vinden als lastig heeft bestempeld. “Ga nou gewoon eens aan de slag. En zoek de assistent er later bij en maak dat niet te belangrijk. Ze zoeken in Zeist iemand die streng kan zijn, ik denk dat je iemand moet hebben die de spelers een goed gevoel kan geven. En ze gewoon laat voetballen, want dat willen ze.”

Een type Koeman werd geopperd door Hoogma. “Maar als je er zo in staat, dan moet je Koeman zelf halen. Anders moet je dat niet roepen”, stelt Van Hanegem. “Nee, bel Zidane. Al moeten ERic Gudde en Hoogma waarschijnlijk wel even zoeken naar zijn nummer.” Zidane stapte eind mei op bij Real Madrid. Hij koos ervoor om zijn nog één jaar lopende contract bij de Spaanse grootmacht niet uit te dienen.

Zidane heeft Real Madrid in twee periodes onder zijn hoede gehad. Eerder was dat tussen 2016 en 2018. Ook toen vertrok hij uit eigen beweging. In 2019 keerde hij terug in het Santiago Bernabéu. Afgelopen seizoen eindigde Zidane voor de eerste keer een seizoen zonder prijzen als trainer van de Koninklijke.