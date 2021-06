Jens Toornstra reageert met knipoog op gelekt screenshot van groepschat

Dinsdag, 29 juni 2021 om 10:20

Jens Toornstra heeft een nieuw telefoonnummer moeten nemen nadat een screenshot van een groepsgesprek van Feyenoord maandagavond lekte op sociale media. Op het screenshot waren de telefoonnummers van meerdere spelers niet voldoende afgeschermd, waardoor spelers massaal werden gebeld en geappt. Toornstra laat via Instagram een voorbeeld zien van een afbeelding die hij ontving en deelt mee dat hij een nieuw nummer heeft.

Toornstra deelt een bewerkte afbeelding van zichzelf waarop zijn hoofd is kaalgeschoren en hij lijkt op de Belgische stand-upcomedian Philippe Geubels. De afbeelding deed in oktober 2020 al de ronde op een fanforum van Feyenoord, nadat een supporter schreef: "Ik ben er trouwens over uit. Als Jens Toornstra zijn kop kaal scheert is het net Philippe Geubels." In de foto wordt Geubels door Toornstra getagd. "Bedankt voor alle inzendingen! Ik heb de leukste uitgekozen, de lijnen zijn nu gesloten! #nieuwtelefoonnummer", schrijft de middenvelder van Feyenoord met een knipoog. Spelers als Justin Bijlow, Marcos Senesi en Lutsharel Geertruida reageren lachend onder de foto.

Op het screenshot van het groepsgesprek was te zien dat Steven Berghuis de groep verliet. De aanvoerder lijkt voor circa zes miljoen euro op weg naar Ajax. "Oei", reageert Wouter Burger daar als eerste op. Daarna barsten Jens Toornstra, Bryan Linssen, Orkun Kökçü in lachen uit, onder meer met een hoop lachende emoji's. Het screenshot zou gelekt zijn door een jeugdspeler van Feyenoord, die pas net in de groep zit en daarom de telefoonnummers nog niet in zijn telefoon heeft gezet.

Sportmarketeer Chris Woerts bracht maandag in Veronica Inside op de radio naar buiten dat de transfer van Berghuis rond is. Ajax zou akkoord zijn met Feyenoord over een transfersom van zes miljoen euro. Het deel dat boven de vier miljoen euro zou uitkomen zou verspreid worden tussen Berghuis en de club, maar de speler ziet naar verluidt af van zijn deel. Daardoor zal de overgang naar verwachting snel een feit zijn.