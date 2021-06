Wehrmann trekt deur bij Feyenoord na vijftien jaar achter zich dicht

Zaterdag, 26 juni 2021 om 18:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:19

Feyenoord en Jordy Wehrmann nemen definitief afscheid van elkaar. De middenvelder wordt verkocht aan FC Luzern, de club die hem het afgelopen halfjaar al huurde van de Rotterdammers. Luzern liet in het contract een optie tot koop opnemen en maakt van die gelegenheid gebruik, meldt het Algemeen Dagblad zaterdag. Het contract van Wehrmann bij Feyenoord liep nog door tot volgend jaar zomer.

Wehrmann kende een goede huurperiode in Zwitserland en wist met Luzern beslag te leggen op de beker. De middenvelder was trefzeker in de finale, die met 1-3 werd gewonnen van St. Gallen. Het is niet bekend hoeveel Luzern betaalt aan Feyenoord. verwacht wordt dat de Rotterdammers het geld benutten om in aanvallend opzicht een kwaliteitsimpuls aan de selectie toe te voegen. Steven Berghuis wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Ajax en Nicolai Jörgensen mag uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Het artikel gaat verder onder de video Berghuis bedankt Feyenoord-fans middels 'balkonscène' bij De Kuip Meer videos

Tegenover Voetbal International liet Wehrmann onlangs al weten behoefte te hebben aan speeltijd. "In Zwitserland (bij FC Luzern, red.) heb ik gemerkt dat ik me nog steeds ontwikkel en dat ik nog veel kan leren", liet de middenvelder optekenen. "Daarvoor is het echter wel belangrijk dat ik veel blijf spelen. Ik ben op zoek naar 34 wedstrijden in een jaar en het is maar de vraag of dat bij Feyenoord realistisch is. Spelen voor Feyenoord is altijd mijn droom geweest, maar ik wil gewoon het hoogst haalbare voor mijn carrière."

Door het vertrek trekt Wehrmann de deur van De Kuip definitief achter zich dicht. De rechtspoot, die zaterdagmiddag overigens al ontbrak bij de eerste oefenwedstrijd van Feyenoord tegen AA Gent (1-1), doorliep de gehele jeugdopleiding van Feyenoord. Wehrmann droeg sinds zijn zevende het shirt van de club uit Rotterdam en werd in de tussentijd alleen verhuurd aan FC Dordrecht en Luzern.