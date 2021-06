Feyenoord-spelers weigeren in te gaan op vragen over Berghuis

Zaterdag, 26 juni 2021 om 15:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:10

Zonder aanvoerder Steven Berghuis heeft Feyenoord zaterdagmiddag de eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen met 1-1 gelijkgespeeld tegen AA Gent. De aanvaller, die in verband wordt gebracht met een overgang naar Ajax, bereidt zich momenteel met Oranje voor op de achtste finale tegen Tsjechië. Berghuis' ploeggenoten werden na afloop van het oefenduel op trainingscomplex 1908 bevraagd over de interesse van hun ploeggenoot, maar pareerden de vragen vakkundig.

Het enige Rotterdamse doelpunt kwam zaterdag op naam van Naoufal Bannis, terwijl de van Spartak Moskou gehuurde Guus Til zijn officieuze debuut maakte. Na afloop van het duel werden Tyrell Malacia en Leroy Fer op de pers afgestuurd. Laatstgenoemde kreeg deze week te horen dat hij zich mag gaan richten op een plek in het hart van de defensie en deed dat naar behoren. "In de eerste tien minuten had hij het één of twee keer moeilijk, toen hij in te grote ruimtes kwam", gaf Arne Slot na afloop te kennen. "Dat geldt voor Leroy, maar eigenlijk voor elke centrale verdediger: als je in te grote ruimtes komt en er is geen druk op de bal, is het heel lastig."

Zowel Fer als Malacia deed een helft mee tegen AA Gent. Slot gooide zijn ploeg in de rust om en wisselde zijn hele elftal. Malacia werd na afloop gevraagd naar de situatie rond Berghuis. "Steven heeft er nog niks over gezegd, dus wat moet ik er over zeggen?”, aldus de linkervleugelverdediger tegenover De Telegraaf. "Ik heb er geen invloed op, dus ik heb er niks over te zeggen. Ik weet er niks van, dus ik richt mij op het voetbal. Ik heb Steven voor het laatst gesproken toen hij mij feliciteerde met mijn nieuwe contract."

Als Malacia in Berghuis' schoenen had gestaan, was het van een transfer naar Ajax in ieder geval nooit gekomen. "Nee. Maar ik ben een jongen van Rotterdam-Zuid. Dat gaat niet", aldus Malacia. Ook Fer weigerde uitgebreid in te gaan op vragen over Berghuis. "Dat is iets waar ik niet over ga", vertelde de middenvelder annex verdediger tegenover ESPN. "Ik focus me daar niet op. Ik heb geen contact gehad met hem. Het is niet aan mij om die keuze te maken. Het is aan de clubs en aan Steven, verder geef ik er geen antwoord op."

Vrijdagavond liet Dirk Kuyt zich bij Humberto eveneens uit over een eventuele transfer van Berghuis naar Ajax. "Al kreeg ik al het geld van de wereld, ik had het nooit gedaan", reageerde Kuyt stellig. "Maar Steven is enorm ambitieus, hij wil altijd om de prijzen spelen. Als ze bij Feyenoord hem dat gevoel kunnen geven, weet ik zeker dat hij zal blijven. Hij is een ambitieuze jongen die heel slecht tegen zijn verlies kan. We hebben het in het verleden vaak genoeg gezien en hij moet de keuze voor zichzelf maken, maar het is de beste speler van Feyenoord. Het zou mijn Feyenoord-hart pijn doen."