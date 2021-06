Blind kijkt vragend naar perschef Oranje: ‘Is dat iets wat intern blijft?’

Vrijdag, 25 juni 2021 om 15:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:26

Daley Blind steekt vrijdagmiddag op het persmoment van het Nederlands de loftrompet over Memphis Depay. Volgens de veelzijdige verdediger is de aanwinst van Barcelona inmiddels uitgegroeid tot een onmisbare schakel in het elftal van bondscoach Frank de Boer. Ook assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooij is lovend over de ontwikkeling van Depay als aanvalsleider van Nederland.

"Het is een geweldige speler", deelt Blind een compliment uit aan Depay tijdens de persconferentie van vrijdag. "Hij heeft in veel wedstrijden al laten zien hoe belangrijk is. Het is een speler met veel kwaliteiten, die ook nog eens altijd aanspeelbaar is. Hij kan magische doen en zorgt voor ontzettend veel doelpunten en assists. Ik ben blij dat hij het zo goed doet. Hij heeft echt een spurt doorgemaakt. Memphis beschikt over zoveel individuele kwaliteiten dat hij op elk moment in de wedstrijd bepalend kan zijn. Net als Georginio Wijnaldum heeft hij ontzettend veel werklust, dat is ontzettend belangrijk voor het team", geeft Blind mee aan zijn collega-international.

De later aangeschoven Van Nistelrooij deelt de mening van Blind over de rol van Depay binnen Oranje. "Memphis is een jongen bij wie ik een bepaalde focus zie. Hij heeft duidelijk bewijsdrang om de beste te zijn, samen met het team waarin hij speelt. Dat is mooi om te zien, hoe hij dat etaleert op het veld." Volgens de rechterhand van De Boer is Depay ontzettend leergierig. "Hij is hongerig en stelt altijd vragen. Hij heeft een zware knieblessure overwonnen en is nu heel belangrijk voor het nationale elftal. En wij genieten daarvan. Hij is begonnen als vleugelaanvaller, maar heeft zich fantastisch ontwikkeld als nummer negen. Over die details praten we dan ook, al hoef ik hem niet te vertellen hoe hij moet voetballen. Het gaat dan meer over het afmaken van kansen", aldus Van Nistelrooij.

Tijdens het persmoment kreeg Blind overigens niet alleen vragen over Depay. Simon Zwartkruis van Voetbal International wil weten hoe er in de spelersraad van Oranje wordt omgegaan met de diverse maatschappelijke kwesties die tijdens het EK spelen. De verdediger lijkt niet gelijk een antwoord te weten en kijkt eerst vragend naar perschef Bas Ticheler. "Is dat iets wat intern blijft?", vraagt Blind zich eerst hardop af, om vervolgens wel gewoon een antwoord te geven. "Er zijn genoeg ervaren jongens in de selectie, maar ook jongere spelers zoals Matthijs de Ligt die in de top spelen. En we hebben ook nog Marten de Roon, Georginio Wijnaldum en mijzelf. Zo hebben we wel een mooi groepje bij elkaar", verduidelijkt Blind, die tevens ingaat op de rol van Van Nistelrooij bij Oranje tijdens dit EK.

"Vanaf het begin van het trainingskamp is Ruud bezig met het overbrengen van toernooiervaring", legt Blind de inbreng van de oud-aanvaller uit. Veel jongens hebben geen ervaring op een groot toernooi, ik heb zelf ook nog maar één toernooi (het WK van 2014, red.) meegemaakt. Aan die tips hebben wij als spelers veel en Ruud helpt ons daar op een fantastische manier bij", zo besluit de Oranje-verdediger.