‘Goede speler voor Feyenoord, al heeft hij niet zoveel kracht als Dumfries’

Vrijdag, 25 juni 2021 om 11:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:42

Feyenoord heeft goede zaken gedaan door Marcus Holmgren Pedersen aan te trekken, zo oordeelt Tim de Cler. De scout van de Rotterdamse club denkt dat de van Molde FK overgekomen vleugelverdediger uitstekend past in de filosofie van trainer Arne Slot. In de optiek van de voormalig linksback beschikt Pedersen over alle kwaliteiten die een moderne back hoort te beschikken.

"Het is een jong met veel potentie, die aanvallend is ingesteld", zegt De Cler vrijdagochtend in de EK-show van Voetbal International. "Dus ik denk wel dat hij goed past in de visie van Arne Slot. Hij heeft bij Molde al ervaring opgedaan op een hoger niveau, ook in de Europa League. Dus ik denk wel dat het een directe versterking is. Het is in ieder geval iemand met heel veel potentie, dat wordt een goede speler voor Feyenoord."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord heeft tweede versterking voor komend seizoen binnen

De rechtsbackpositie is hierdoor weer volledig ingevuld. Lees artikel

De Cler denkt dat Pedersen symbool staat voor de nieuwe generatie verdedigers. "Het is een jongen met heel veel loopvermogen, en hij is ook nog eens goed aan de bal. Hij kan negentig minuten lang opkomen langs de lijn. Hij heeft alleen niet zoveel kracht als Denzel Dumfries. Maar het is desondanks een moderne back die je tegenwoordig vaak ziet in het voetbal", aldus De Cler. De Noorse rechtsback tekende dinsdag een vijfjarig contract bij Feyenoord.

Feyenoord was op zoek naar een geschikte kandidaat voor de rechtsbackpositie vanwege het vertrek van Bart Nieuwkoop en de blessure van Lutsharel Geertruida. Denzel Hall zou ook op die positie kunnen worden neergezet door Slot, alleen ontbreekt het bij de twintigjarige verdediger nog aan ervaring op het hoogste niveau. "Met het aantrekken van Marcus is de positie van rechtsback weer voldoende bezet", zei technisch directeur Frank Arnesen eerder deze week.