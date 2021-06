Feyenoord heeft tweede versterking voor komend seizoen binnen

Dinsdag, 22 juni 2021 om 15:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:20

Feyenoord heeft zich versterkt met Marcus Holmgren Pedersen, zo bevestigt de club dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De Noorse rechtsback komt over van Molde FK en tekent een contract voor vijf seizoenen. Pedersen ligt daardoor tot de zomer van 2026 vast in Rotterdam-Zuid. Het is de bedoeling dat de verdediger begin juli aansluit bij de rest van de selectie. Pedersen is de tweede aanwinst voor het nieuwe seizoen voor Feyenoord. Eerder versterkte de club zich al met Guus Til, die voor één seizoen wordt gehuurd van het Russische Spartak Moskou.

Pedersen doorliep de jeugdopleiding van Tromsö, waar hij ook zijn debuut maakte in de hoofdmacht in 2018. Vorig jaar februari besloot Molde de verdediger over te nemen en voor drie jaar vast te leggen. Afgelopen seizoen gold de verdediger bij Molde niet altijd als vaste waarde op de rechtsbackpositie. In totaal kwam hij tot 25 optredens, waarvan 20 keer als basisspeler. Daarin wist hij twee keer het net te vinden. In de Europa League kwam hij tot tien optredens, waarvan hij acht keer vanaf de aftrap startte. Molde strandde in het Europese toernooi in de achtste finales, toen het Spaanse Granada over twee duels te sterk bleek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op de website van Feyenoord zegt Pedersen uit te kijken naar zijn tijd bij de Rotterdammers. "Feyenoord is de ideale club voor mij om me verder te ontwikkelen", aldus de Noor. "Het nieuwe avontuur waar ik naar op zoek was. De Nederlandse competitie en de manier waarop veel teams spelen is ook al aardig bekend bij mij. Ik kijk er enorm naar uit mijn teamgenoten, de staf en natuurlijk de supporters te ontmoeten. En bovenal de sfeer van de volle Kuip te voelen."

Ook technisch directeur Frank Arnesen is content met de komst van Pedersen. "Met het aantrekken van Marcus is de positie van rechtsback weer voldoende bezet", aldus Arnesen. "Hij is een talentvolle jongen die voor zijn leeftijd ook al de nodige Europese wedstrijdminuten in de benen heeft. Belangrijk omdat we ook op dat podium al vroeg aan de bak moeten. Naast zijn verdedigende kwaliteiten is hij ook als opkomende back op diverse manieren betrokken bij het spel. We hebben er vertrouwen in dat hij hier bij Feyenoord de volgende stappen in zijn ontwikkeling gaat zetten."