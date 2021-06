Slagvaardig PSV slaat toe met nieuw verbeterd contract

Donderdag, 24 juni 2021 om 16:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:18

Na de komst van Davy Pröpper heeft PSV wederom een belangrijke slag geslagen met het oog op de selectie voor komend seizoen. De Eindhovense club heeft het contract van Olivier Boscagli opengebroken en verlengd tot medio 2025, meldt het Eindhovens Dagblad donderdag. Het vorige contract van de 23-jarige verdediger annex middenvelder liep tot medio 2023.

Boscagli en PSV hadden in een eerder stadium al een mondeling akkoord bereikt, waarna de club het contract nu definitief heeft opgewaardeerd en verlengd. De Fransman maakte in de zomer van 2019 voor een bedrag van twee miljoen euro de overstap van OGC Nice naar het Philips Stadion. Na een moeizaam eerste seizoen groeide hij de afgelopen jaargang uit tot een belangrijke schakel in het team van Roger Schmidt. De trainer liet hem 42 keer in actie komen in alle competities. Boscagli speelde afgelopen seizoen voornamelijk in de achterhoede, maar maakte ook indruk als controlerende middenvelder.

De contractverlenging van Boscagli is de volgende daad van technisch manager John de Jong met het oog op de selectie de komende jaren. Met Joël Drommel (FC Twente), Marco van Ginkel (Chelsea), Phillipp Mwene (FSV Mainz 05), André Ramalho (Red Bull Salzburg) en Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion) trok De Jong al vijf spelers aan. Daarnaast zijn de Oranje-internationals Steven Berghuis (Feyenoord) en Luuk de Jong (Sevilla) in beeld als versterkingen voor PSV.