Valentijn Driessen pleit voor statement Oranje: ‘De KNVB wil het parkeren’

Maandag, 21 juni 2021 om 16:15 • Yanick Vos • Laatste update: 16:21

Valentijn Driessen vindt dat de KNVB zondag rond de achtste finale op het EK een statement moet maken als reactie op een omstreden Hongaarse wet, die onlangs is aangenomen en verspreiding van ‘lhbti-propaganda’ op scholen verbiedt. Het Nederlands elftal speelt in Boedapest om een plek bij de laatste acht en dat is volgens Driessen een geschikt moment om een statement te maken.

De Duitse doelman Manuel Neuer droeg afgelopen zaterdag tijdens de wedstrijd tegen Portugal (4-2 winst) een speciale aanvoerdersband, gekleurd als de regenboogvlag als symbool voor de lhbti-gemeenschap en tolerantie. De gemeenteraad van München wil donderdag rond de wedstrijd tegen Hongarije nog een stapje verder gaan door de Allianz Arena te verlichten in de regenboogkleuren, uit protest tegen de omstreden Hongaarse wet.

Driessen is van mening dat de KNVB het Nederlands elftal een statement moet laten maken in Hongarije. “De KNVB heeft altijd zijn mond vol van de maatschappelijke impact die de bond heeft en die ze ook moeten uitdragen. Op het moment dat je in Boedapest komt en dit is de achtergrond, dan moet je gewoon een statement maken”, zegt hij in een video op de website van De Telegraaf. “Dan moet je bijvoorbeeld Wijnaldum met zo’n regenboogaanvoerdersband het veld insturen. Misschien kan je ook wel meer doen.”

Bondscoach Frank de Boer werd zondag tijdens een persconferentie gevraagd naar een eventueel statement tegen Hongarije. “We hebben het er nog niet over gehad. Wij zijn alleen maar bezig met het voetbal hier”, reageerde de trainer. Perschef Bas Ticheler voegde daar nog aan toe: “Het is ook iets dat we na deze wedstrijd gaan bespreken. Laten we het vooral bij een wedstrijd per keer houden. Dus ik snap je vraag, maar hij is een beetje aan de vroege kant.”

Driessen vindt dat de KNVB anders had moeten reageren: “De KNVB wil het parkeren, maar in de maatschappij wordt het niet geparkeerd. Er moet nu op gereageerd en geanticipeerd worden. De Boer had ook gewoon kunnen zeggen: Natuurlijk, daar gaan we mee bezig.” Oranje, dat het vanavond om 18.00 uur opneemt tegen Noord-Macedonië, speelt zondag om 21.00 uur voor een plek in de kwartfinale.