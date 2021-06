De Vrij moet antwoord schuldig blijven op vraag over opvallende EK-trend

Zondag, 20 juni 2021 om 14:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:59

Er is een opvallende trend waarneembaar in de eerste week van het EK. Van de negen strafschoppen tot dusver werden er maar liefst vijf gemist. Gerard Moreno, Ruslan Malinovskyi, Gareth Bale, Pierre-Emile Höjbjerg en Ezgjan Alioski faalden allemaal vanaf elf meter. Op de persconferentie van zondagmiddag krijgt Stefan de Vrij de vraag of hij weet waarom er op dit EK zo slecht wordt omgesprongen met strafschoppen.

Algemeen Dagblad-verslaggever Maarten Wijffels vraagt zich af of het allemaal te maken heeft met de terugkeer van publiek tijdens wedstrijden, dat zoveel strafschoppen worden gemist. "Je vraagt het aan iemand die maar heel weinig penalty's heeft genomen in zijn loopbaan", antwoordt De Vrij met een kwinkslag en een glimlach. "Ik durf dat niet te zeggen. Het zou kunnen, maar persoonlijk merk je niet heel veel verschil. Natuurlijk, je hoort de fans, maar voor mij persoonlijk is het zo dat als de scheidsrechter fluit dat ik ze niet meer zie of hoor. Ik ben dan puur gefocust op de wedstrijd. Misschien dat je het voor en na een wedstrijd weer opmerkt. Misschien dat het tijdens de penaltymomenten wél zo kan zijn. Ik durf het niet te zeggen eerlijk gezegd", probeert De Vrij een verklaring te vinden.

The five players to miss a penalty at #EURO2020 #ESP Gerard Moreno#UKR Ruslan Malinovskyi#WAL Gareth Bale#DEN Pierre-Emile Højbjerg#MKD Ezgjan Alioski More penalties have been missed (5) than scored (4). https://t.co/YTuNpAMllx — Squawka Football (@Squawka) June 19, 2021

Wijffels vraagt vervolgens naar de mening van de eveneens aanwezige Frank de Boer, die een kort en krachtig antwoord geeft. "Ze zijn slecht genomen steeds", aldus de bondscoach, die gelijk een glimlach op zijn gezicht tovert. "Nou ja, het is wel opvallend natuurlijk dat er heel veel penalty's worden gemist. Wij hebben er in ieder geval nog niet de vinger achter kunnen krijgen. Misschien worden ze wel heel goed geanalyseerd door alle technieken die er op dit moment zijn." Tot dusver waren alleen Cristiano Ronaldo, Memphis Depay, Emil Forsberg en Patrik Schick trefzeker vanaf elf meter, een slagingspercentage van 44,44 procent. Over de hele geschiedenis van het EK ligt het slagingspercentage overigens op 74 procent. Op het EK van 2016 ging het mis bij vier van de twaalf strafschoppen.

De Boer neemt strafschoppen overigens wel heel serieus. De Oranje-internationals oefenen geregeld op het nemen van penalty's, zo benadrukt hij tijdens het persmoment. "We zijn daar in Portugal (tijdens het trainingskamp, red.) al mee begonnen, met camera's erbij. Iedereen neemt daarbij een penalty, omdat je weet dat het er mogelijk zit aan te komen", verwijst De Boer naar het restant van dit EK. "Je krijgt op zo'n training nooit het gevoel van een echte wedstrijd, maar je kunt wel heel veel rituelen erin brengen. Dan is er houvast, al heb je natuurlijk geen garanties. Maar de verleiding om iets anders te doen is dat wat kleiner."