De Boer wijzigt basiselftal Oranje op twee plekken tegen Noord-Macedonië

Zondag, 20 juni 2021 om 13:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:41

Frank de Boer gaat zijn basiselftal op twee plekken wijzigen voor de wedstrijd tegen Noord-Macedonië, zo heeft hij zondagmiddag te kennen gegeven tijdens de persconferentie. Om welke plekken het gaat, wil de bondscoach niet zeggen. Oranje staat maandagavond om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA voor de laatste poulewedstrijd, maar is als groepshoofd al verzekerd van de volgende ronde. Macedonië is door de nederlagen tegen Oostenrijk en Oekraïne uitgeschakeld.

De Boer wilde zondagmiddag niet ingaan op de spelers die tegen Noord-Macedonië hun basisplek moeten afstaan. "Ik denk dat wij genoeg ruimte tussen de volgende wedstrijd hebben om op volle sterkte de achtste finale in te gaan", aldus de bondscoach. "Anders is die rustperiode wel heel erg lang. En ik denk dat we nog wat dingen kunnen verbeteren. Ik denk dat beide aspecten belangrijk zijn." De Boer is van mening dat de afstemming in de voorhoede beter moet. "Alles kan beter. Zoals het in de verdediging beter kan, kan het in de aanval ook beter. Met name tegen Oostenrijk hadden we het beter kunnen doen in balbezit. De afstemming kan beter. Diepte maken, ruimte voor elkaar maken. Dat wil ik graag zien morgen."

Het artikel gaat verder onder de video 'Memphis was niet goed, die had gewisseld moeten worden!' Meer videos

Wel verklapte De Boer dat hij tegen Noord-Macedonië vasthoudt aan het systeem met drie verdedigers. "Dat gaan we handhaven", zo vertelde hij. De kans bestaat dat Marten de Roon maandag op de bank plaatsneemt. De middenvelder staat op scherp en is bij een gele of rode kaart geschorst. "Uiteindelijk heb ik wel een idee gehad wie ik zou willen laten starten. Tuurlijk hebben de spelers een idee hoe ze het willen invullen en ik praat met ze, maar ik ben niet afgeweken van mijn idee."

Dat Oranje als groepshoofd doorstoot naar de achtste finales staat dus vast. Het is nog niet bekend wie daarin de tegenstander zal zijn van Nederland. "Wij hebben niks meer in eigen hand", vertelt De Boer. "Wij zijn de winnaar in de poule en weten onze route naar de finale. That's it. Als daar een sterke tegenstander uitrolt, dan is dat zo. Wij willen toch naar de finale, dan moeten we elke wedstrijd winnen. Dus ook tegen op papier moeilijkere tegenstanders. Daar kan ik me nu niet echt meer druk om maken. Ik kan daar heel spastisch en moeilijk over doen, maar ik heb er geen invloed op. Laat maar zitten, we zien het wel."

De Boer ging bovendien in op het slechte strafschoppengemiddelde dit EK. Tot dusver zijn er meer strafschoppen gemist (5) dan verzilverd (4). Ook Gerard Moreno slaagde er zaterdagavond namens Spanje niet in om te scoren vanaf de stip tegen Polen (1-1). Dat maakt dat alleen Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Emil Forsberg tot op heden hebben gescoord vanaf elf meter. "Ik heb er geen idee bij", antwoordt De Boer op een vraag hoe het kan dat er zoveel strafschoppen gemist worden. "Gewoon slecht genomen steeds. Het is wel opvallend natuurlijk. Wij hebben er de vinger nog niet op kunnen leggen. Misschien wordt het wel heel goed geanalyseerd door de technieken die er tegenwoordig zijn."

Nu alle landen twee keer in actie zijn geweest kan de balans langzaam worden opgemaakt, al durft De Boer nog niet te voorspellen wie de grote favoriet is dit EK. "Eerst vonden we Duitsland niks, nu is Duitsland weer een van de favorieten. Engeland begon heel goed en had een mindere wedstrijd tegen Schotland. Italië maakt misschien wel de meeste indruk op dit moment van de toplanden. Het is zo vergankelijk. De ene keer kan je er niks van en niet veel later hebben mensen hoop dat we de finale kunnen halen. Er zijn zoveel landen. Als het er echt om gaat, zullen ze er allemaal staan."