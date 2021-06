Ryan Babel beledigt Ibrahim Afellay in reactie op Instagram

Zondag, 20 juni 2021 om 11:00 • Laatste update: 12:22

Ryan Babel lijkt geen groot fan van Ibrahim Afellay. De aanvaller van Galatasaray reageert via Instagram op een bericht van LaLiga, waarin alle Nederlandse (oud-)spelers van Barcelona op een rij worden gezet naar aanleiding van de komst van Memphis Depay. In het rijtje staat ook de naam van Afellay. In de reacties gebruikt Babel de clown-emoji om Afellay te beschrijven, waarmee hij suggereert dat de voormalig middenvelder niet serieus valt te nemen.

Babel en Afellay, die elkaar niet volgen op Instagram, speelden geregeld samen bij het Nederlands elftal en maakten allebei deel uit van de succesvolle WK-selectie in 2010. Het is niet duidelijk waar de reactie van Babel vandaan komt. Mogelijk is hij niet te spreken over de verrichtingen van Afellay als analist bij de NOS. In de aanloop naar het EK noemde Afellay bij Studio Voetbal zeven aanvallers die hij zou opnemen in de voorselectie en daar zat Babel niet tussen. Uiteindelijk viel de 69-voudig international daadwerkelijk buiten de boot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In 2017 vertelde Babel aan de Volkskrant dat hij ervan baalde dat hij niet mee mocht naar het EK 2012 en Afellay wel. "Ik was fit en in vorm. Het is niets persoonlijks naar Ibrahim Afellay toe, maar hij was een jaar geblesseerd geweest en ging wel mee", blikte Babel terug. "Dat paste niet in het motto van bondscoach Bert van Marwijk. Hij zei nog tegen me: Ryan, jij moet aan spelen toekomen, anders kan ik je niet meer selecteren. Daarom ging ik van Liverpool naar TSG Hoffenheim, waar ik alles speelde. En toch werd ik niet opgenomen. Dat was een frustratie."